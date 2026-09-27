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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسامة عرابي: توقيت خروج صلاح أمام أنجولا كان مبكرًا.. ومرموش مهم للمنتخب رغم تراجع مستواه

صلاح
صلاح
يارا أمين

تحدث أسامة عرابي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن موقف الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش مع منتخب مصر، وتوقيت مشاركة الثنائي واستبدالهما، مؤكدًا أن صلاح يمثل قيمة كبيرة للفراعنة، بينما شدد على أهمية مرموش رغم تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج «الكلام المظبوط» عبر الإذاعة، حيث استعرض حتحوت مسيرة محمد صلاح وعمر مرموش، قبل أن يتساءل عن عدم مشاركة الثنائي لمدة 90 دقيقة خلال مباراة منتخب مصر أمام أنجولا، وعدم ظهور أفضل مردود لهما.

وقال أسامة عرابي بشأن محمد صلاح: «صلاح طبعًا لعب في كل ماتشات المنتخب، ما إحنا برضه مش عايزين نتوقف عند ماتش».

ورد هاني حتحوت موضحًا أنه يتحدث تحديدًا عن مباراة أنجولا، ليرد عرابي: «لعب في كل ماتشات المنتخب، فهو أساسي وله قيمته الكبيرة مع منتخب مصر، وكان مؤثر في كأس العالم».

وأضاف: «إحنا بنتكلم على الموقف الأخير، أنا قلت لك صلاح تحديدًا بقيمته، وصلاح بأنه جايب 3 أهداف في آخر مباراة، وصلاح كان، من وجهة نظري، كان بدري التوقيت إنه يخرج».

وأوضح عرابي أنه كان يفضل استمرار صلاح حتى وقت متأخر من المباراة، قائلًا: «ممكن مثلًا في الدقيقة 85، ممكن عايز أنزل حمزة كرأس حربة تاني، هيلعب بدماغه وأعمل كرات عالية».

أسامة عرابي: مرموش مهم لحسام حسن والمنتخب

وعن عمر مرموش، أكد أسامة عرابي أن قرار جلوسه على مقاعد البدلاء لا يمثل مشكلة في حد ذاته، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يقدم أفضل مستوياته خلال الفترة الأخيرة.

وقال: «لكن مرموش، من وجهة نظري، مش شايف فيها حاجة إنه يقعد، لأسباب كتيرة. أولًا مرموش أساسي مع حسام على طول في أمم أفريقيا، في تصفيات، في كأس العالم».

وأضاف: «مرموش كان بيزود أوي في الكرة، مرموش مش منتج أوي في ماتشات كأس العالم، مرموش لازم يقعد».

وأوضح أن المنافسة على المشاركة بين مرموش وعدد من اللاعبين الآخرين تعود إلى الرؤية الفنية للجهاز، قائلًا: «المقارنة بينه، كان يلعبه على حساب إمام ولا على حساب محمود صابر، وواحد فيهم يقعد».

وأشار عرابي إلى أن مرموش لم يكن في أفضل حالاته خلال الفترة الأخيرة وفقًا لما يراه النقاد والجماهير، قائلًا: «هو وجهة نظره إن مرموش في الفترة الأخيرة مكنش أدى أفضل ما عليه بكلام النقاد، وبكلام الجماهير، مش بكلامنا».

 

عرابي: حسام حسن يعرف قيمة مرموش

وأكد أسامة عرابي أن إشراك حسام حسن لعمر مرموش مبكرًا أمام أنجولا يؤكد أهمية اللاعب بالنسبة للمنتخب، قائلًا: «لو مرموش مش مهم لحسام، مكنش في الدقيقة 36 يشيل محمود صابر ويحط مرموش، لأنه عارف قيمته وعارف إنه مهم جدًا للمنتخب».

وأضاف: «هو ما صبرش على محمود صابر».

وحذر عرابي من تفسير قرار جلوس مرموش على مقاعد البدلاء بشكل خاطئ، قائلًا: «مش عايز الناس تتصيد أي موقف، إحنا قولنا ليه هو مكنش بيلاعب مرموش من البداية في الماتش ده».

 

أسامة عرابي يكشف كيفية عودة مرموش لمستواه

وعن كيفية استعادة مرموش لمستواه، خاصة مع ابتعاده عن التسجيل لفترة، قال عرابي إن اللاعب يملك الإمكانيات والخبرة التي تساعده على العودة.

وأوضح: «مرموش طبعًا مفروض لعيب محترف، وبيلعب في أكبر أندية العالم وكان مؤثر وبيجيب أجوان كتير جدًا، سواء في ألمانيا، سواء حتى مع مانشستر سيتي».

وأضاف: «هو اللي يقدر أكتر واحد يقول إيه السبب، لأنه أكيد تدريبات هناك نموذجية، أكيد بقى يشوف حياته الخاصة إيه، بس دي فترة بتمر بلاعيبة كتير جدًا في العالم».

وشدد عرابي على أن مرموش لا يزال لاعبًا مؤثرًا ومهمًا، لكنه رفض وضعه في مقارنة مباشرة مع محمد صلاح.

وقال: «يعني في لعيبة مميزين في العالم بيجيلهم فترة، لكنه لعيب مؤثر ومهم، لكن فرق بين قيمة صلاح وقيمة مرموش، عشان ما أحطش الاتنين في كفة واحدة».

 

عرابي عن مقارنة صلاح ومرموش بلاعبي الدوري المصري

وعن قيمة صلاح ومرموش مقارنة بلاعبي الدوري المصري، قال أسامة عرابي: «حسب حالة كل واحد».

واستشهد بمستويات عدد من لاعبي المنتخب، قائلًا: «إحنا قولنا إيه؟ الناس قالت إيه على هيثم حسن، وزيكو، وإمام عاشور في كأس العالم».

واختتم عرابي حديثه بالتأكيد على أن تقييم اللاعبين يجب أن يرتبط بحالتهم ومستواهم خلال الفترة الحالية، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من العناصر صاحبة الخبرات والإمكانات داخل صفوف منتخب مصر.

أسامة عرابي منتخب مصر الأهلي محمد صلاح عمر مرموش هاني حتحوت

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