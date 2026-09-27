من أفضل اللاعبين.. لامين يامال يوجه رسالة خاصة لمحمد صلاح ويشيد بمسيرته

أشاد الإسباني لامين يامال، نجم فريق برشلونة، بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول السابق، مؤكدًا أنه أحد أفضل اللاعبين الأفارقة الذين ظهروا في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

وقال لامين يامال، خلال تصريحات تلفزيونية: «محمد صلاح لاعب عظيم جدًا ومهم جدًا، وهو من أفضل اللاعبين الأفارقة في البريميرليج».

وتطرق نجم برشلونة إلى الحديث عن حمزة عبد الكريم، لاعب منتخب مصر، مشيدًا بما يمتلكه اللاعب الشاب من مهارات وقدرات فنية تؤهله لتحقيق مسيرة مميزة في كرة القدم.

وأضاف لامين يامال: «حمزة عبد الكريم أيضًا لاعب يتميز بالمهارات والقدرات التي تؤهله لذلك، ولأن يصبح أسطورة لكرة القدم في مصر، وأتمنى له ذلك».

وتأتي إشادة لامين يامال بمحمد صلاح وحمزة عبد الكريم، في ظل الاهتمام المتزايد بالمواهب المصرية الشابة، إلى جانب المكانة الكبيرة التي يحظى بها صلاح على المستوى العالمي بعد مسيرته المميزة في الملاعب الأوروبية.