تدخل في الأمور الفنية.. سهام صالح حارس بيراميدز سبب الأزمة بين الشناوي وحسام حسن

كشفت الإعلامية سهام صالح عن كواليس توتر العلاقة بين محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، وحسام حسن، المدير الفني للفراعنة، موضحة أن الأزمة بدأت بسبب حديث دار بين الشناوي وعدد من لاعبي المنتخب.

وأوضحت سهام صالح، خلال برنامجها «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن الشناوي تحدث مع بعض زملائه بشأن أحقية أحمد الشناوي في التواجد ضمن صفوف المنتخب والحصول على فرصة المشاركة كحارس أساسي.

وأضافت أن هذا الحديث وصل إلى حسام حسن، الذي اعتبره تدخلاً في الأمور الفنية واختيارات الجهاز الفني، وهو ما تسبب في توتر العلاقة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.