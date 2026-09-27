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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع طلبات شراء أذون الخزانة لـ2.733 مليار دولار بفائدة 24%

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم طلبات شراء أذون خزانة لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة بقيمة بلغت 141.305 مليار جنيه بما يعادل 2.733 مليار دولار؛ من أصل 100 مليار جنيه

وقال البنك المركزي المصري: ارتفعت جملة طلبات الشراء 2922 طلبًا مقبولًا، بمتوسط سعر فائدة تبلغ 24%".

وبلغ حجم طلبات شراء أذون خزانة من أجل 91 يومًا المقبولة من المستثمرين 52.3 مليار جنيه من أصل 30 مليار جنيه.

وصلت جملة الطلبات المقبولة 2538 طلبًا من المستثمرين والمؤسسات المالية بمتوسط سعر فائدة بلغ 24.561%.

وسجل أقل سعر فائدة 24.001% و أعلي سعر بنسبة 24.642%.

ووصل حجم الطلبات المقبولة في أجل 273 يوما نحو 89.005 مليار جنيه  من أصل 70 مليار جنيه.

وبلغ حجم الطلبات المقبولة من المستثمرين 384 طلبًا بمتوسط سعر فائدة 25.766% .

وسجل أقل سعر فائدة بنسبة 25.6% وأعلي سعر بنسبة 25.801%.

سعر الفائدة اخبار مصر وزارة المالية الفجوة النمويلية أجل 273 يوما أجل 91 يوما طلبات المستثمرين

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