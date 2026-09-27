الساعة هتتأخر 60 دقيقة.. متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2026؟

مع اقتراب نهاية شهر سبتمبر، يبدأ البحث عن موعد العودة إلى التوقيت الشتوي في مصر، خاصة مع قرب انتهاء فترة العمل بالتوقيت الصيفي، وما يصاحبها من إعادة الساعة 60 دقيقة إلى الوراء.

ويأتي تغيير الساعة وفقًا لموعد محدد في القانون المنظم للتوقيت الصيفي، لذلك لا يحتاج الأمر إلى قرار جديد كل عام لتحديد موعد العودة إلى التوقيت الشتوي.

موعد تأخير الساعة 60 دقيقة في مصر 2026

ينص القانون رقم 34 لسنة 2023 بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي على استمرار العمل به حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، أي ينتهي التوقيت الصيفي في مصر بنهاية الخميس 29 أكتوبر 2026، ويبدأ التوقيت الشتوي مع الساعات الأولى من الجمعة 30 أكتوبر 2026، وعند منتصف الليل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة، من 12:00 منتصف الليل إلى 11:00 مساءً.

وبناءً على ذلك، تستمر مصر في العمل بالتوقيت الصيفي خلال الأيام المتبقية من سبتمبر، وكذلك طوال شهر أكتوبر، قبل العودة إلى التوقيت الشتوي مع انتهاء الموعد المحدد قانونًا.

وعند الانتقال إلى التوقيت الشتوي، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة، لتعود عقارب الساعة إلى التوقيت المعتاد.

كيف يتم ضبط الساعة عند العودة للتوقيت الشتوي؟

عند انتهاء التوقيت الصيفي، تتم إعادة الساعة إلى الوراء لمدة ساعة واحدة، وبمعنى آخر، عندما يحين موعد التغيير، يعود التوقيت الرسمي ساعة إلى الخلف، وتستمر البلاد بعد ذلك على التوقيت الشتوي.

وهذه الخطوة هي عكس ما يحدث عند بدء التوقيت الصيفي، إذ يتم تقديم الساعة 60 دقيقة إلى الأمام.

متى بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر 2026؟

كانت مصر قد عادت إلى تطبيق التوقيت الصيفي في أبريل 2026، حيث تم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة.

ويستمر العمل بهذا التوقيت حتى نهاية يوم الخميس الأخير من أكتوبر، وفقًا لما نص عليه القانون، قبل إعادة الساعة إلى الوراء ساعة واحدة.

هل يؤثر تغيير الساعة على مواعيد العمل والدراسة؟

تأخير الساعة لا يعني تغييرًا تلقائيًا في مواعيد العمل أو الدراسة، وإنما يتعلق بتعديل التوقيت الرسمي للدولة.

وبعد العودة إلى التوقيت الشتوي، يتم التعامل مع المواعيد وفق الساعة الرسمية الجديدة، بينما تحدد كل جهة مواعيد العمل أو الدراسة الخاصة بها وفقًا للقرارات المنظمة لذلك.

لماذا تطبق مصر التوقيت الصيفي؟

يهدف نظام التوقيت الصيفي إلى الاستفادة من ساعات النهار، من خلال تقديم الساعة خلال فترة محددة من العام بما يتناسب مع طول فترة سطوع الشمس.

ومع انتهاء الفترة المحددة لتطبيقه، تعود مصر إلى التوقيت الشتوي من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة.