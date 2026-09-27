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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة: «قصر العيني» أحد أهم صفحات تاريخ الطب الحديث في مصر

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، فعاليات المؤتمر العلمي لكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة تحت عنوان «طب الطوارئ والكوارث في عالم متغير»، بحضور رؤساء جامعات وهيئات صحية وقيادات القطاع الصحي والأكاديمي.

وأكد الوزير أن قصر العيني مدرسة علمية وإنسانية متكاملة تخرجت فيها أجيال أسهمت في بناء المنظومة الصحية المصرية وامتد تأثيرها إقليميًا، ومع اقتراب المئوية الثانية لتأسيسه عام 2027.

وشدد على أن هذا الإرث يفرض مسؤولية مستقبلية تمثل بداية مرحلة جديدة من التطوير تواكب التحولات العلمية والتكنولوجية، مشيرا إلى نجاح قصر العيني، في الجمع بين التعليم الطبي والبحث العلمي والرعاية الصحية، مؤكدًا تميز الأجيال الجديدة وريادة الطب المصري.

طب الطوارئ والكوارث 

ولفت إلى أن طب الطوارئ والكوارث ركيزة أساسية، حيث أنشأت مصر منظومة متكاملة لإدارة الأزمات بالتدريب الدوري ورفع جاهزية المنشآت وتحسين التنسيق وكفاءة الكوادر. ووصف العلاقة مع الوزارة بأنها شراكة تكاملية في خدمة صحة المواطن، تنعكس في المبادرات والتدريب واللجان العلمية، مؤكدًا أن إدارة الأزمات تبدأ بالتخطيط والتدريب وأن طب الكوارث جزء أساسي من الأمن الصحي، وأن الاستثمار في الكوادر استثمار في أمن المجتمع.

وأكد الدكتور إبراهيم صادق، محافظ القاهرة، أن الظروف الاستثنائية تختبر كفاءة النظم الصحية، بما يتطلب منظومة متكاملة من الكوادر المؤهلة والتدريب المستمر وسرعة اتخاذ القرار وكفاءة إدارة الموارد والتنسيق بين الجهات.

وتطرق الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، إلى التعاون مع جامعة القاهرة وقصر العيني الذي أثمر تطوير المنشآت ورفع كفاءة الكوادر وتنظيم قوافل طبية مجانية.

وأكد الدكتور شريف الباشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قصر العيني صرح علمي وطني أسهم في إعداد أجيال من الأطباء، مشددًا على أهمية الاستثمار في العنصر البشري.

واستعرض الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، تصدر الجامعة الجامعات المصرية واحتلالها المركز 363 عالميًا والسادس أفريقيًا في تصنيف QS لعام 2027، والمرتبة 69 عالميًا في تصنيف التايمز، إلى جانب التوسع في البرامج وزيادة الطلاب الوافدين بإيرادات تقارب 8 ملايين دولار.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، أن خدمة المجتمع تأتي في مقدمة الأولويات من خلال خدمات طبية متميزة وتعليم طبي مستمر وإعداد كوادر طبية.

وزير الصحة قصر العيني تاريخ الطب الطب الحديث مصر القطاع الصحي

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