أمين البحوث الإسلاميَّة يشارك في افتتاح كليَّتَي القرآن الكريم للقراءات

شارك الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، في افتتاح كليَّتَي (القرآن الكريم للقراءات وعلومها) للبنين والبنات بجامعة الأزهر بمدينة نصر، اليوم الأحد، بحضور الدكتور محمود صدِّيق رئيس جامعة الأزهر، والدكتور مصطفى عبد الغنيّ نائب رئيس الجامعة لشئون فرع البنات والوافدين، ولفيف من عمداء الكليَّات وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.

وأكَّد الدكتور محمد الجندي -على هامش الافتتاح- أنَّ التوسُّع في إنشاء المؤسسات والكليَّات المتخصِّصة في علوم القرآن الكريم والقراءات يعكس عناية الأزهر الشريف بكتاب الله- تعالى-، وحرصه على إتاحة مسارات علميَّة متخصِّصة تُعنَى بدراسة القرآن الكريم وعلومه وقراءاته وَفق الأصول العلميَّة المعتبَرة.

وأوضح الدكتور الجندي أنَّ علوم القرآن والقراءات تمثِّل جانبًا أصيلًا من المنظومة العلميَّة للأزهر الشريف، الذي اضطلع عبر تاريخه بدور راسخ في حفظ علوم الوحي وتعليمها ونقلها إلى الأجيال، مشيرًا إلى أنَّ افتتاح كليَّتَي (القرآن الكريم للقراءات وعلومها) للبنين والبنات بمدينة نصر يأتي في إطار دعم هذا المسار العلمي، وتوسيع دائرة الاستفادة من التخصُّصات المرتبطة بكتاب الله تعالى.

ولفت الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة إلى أهميَّة إعداد المتخصِّصين في علوم القرآن والقراءات إعدادًا علميًّا راسخًا، يجمع بين سلامة التلقِّي ودقَّة الدراسة، ويؤهِّلهم للإسهام في خدمة القرآن الكريم وعلومه، ومواصلة المسيرة العلميَّة التي اضطلع بها علماء الأزهر على مدار تاريخه.