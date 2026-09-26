مجمع البحوث الإسلامية يواصل دروس لغة الإشارة للصم وضعاف السمع بالجامع الأزهر

واصل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم السبت، تنظيم دروسه الدعوية بلغة الإشارة للصم وضعاف السمع بالجامع الأزهر، من خلال مجموعة متنوعة من الموضوعات الدينية التي تشمل التفسير والحديث والعبادات والسيرة النبوية والأخلاق، بهدف تمكين المستفيدين من التعرف على الأحكام والمعاني الدينية والتفاعل معها بصورة مباشرة وميسرة.

وتناولت الدروس تفسير سورة الرحمن، وشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»، إلى جانب توضيح كيفية تغسيل الميت والصلاة عليه، وبيان أهمية الصلاة وضرورة المحافظة عليها، فضلًا عن تسليط الضوء على الأخلاق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وما قدمته سيرته من نماذج عملية في حسن الخلق والتعامل مع الآخرين.

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تأتي هذه الدروس في إطار الاهتمام بتوسيع نطاق الأنشطة الدعوية المقدمة بلغة الإشارة للصم وضعاف السمع، بعد الإقبال الكبير الذي شهدته اللقاءات التي ينظمها مجمع البحوث الإسلامية بالجامع الأزهر، بمشاركة وعاظ المجمع وواعظاته.

زيادة عدد أيام انعقاد الدروس

وقرر المجمع زيادة عدد أيام انعقاد الدروس لتصبح يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، بدلًا من الاقتصار على يوم واحد، بما يتيح فرصًا أكبر للاستفادة من الموضوعات الدينية المطروحة، ويعزز وصول الرسالة الدعوية إلى الفئات المستهدفة.

وتُقدم الدروس في كل يوم من يومي انعقادها من خلال 7 مجموعات تعمل في توقيت واحد، جرى تقسيمها وفقًا للفئات المختلفة، بما يراعي احتياجات الأطفال والنساء والرجال، ويساعد على توفير بيئة مناسبة للتواصل والتفاعل، وتحقيق مزيد من الاستفادة من المحتوى الدعوي المقدم بلغة الإشارة.