موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

يبحث المواطنون عن موعد تغيير الساعة 2026 والعودة إلى التوقيت الشتوي بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.

ويترقب المواطنون الموعد الجديد للساعة نظرا لارتباطه بمواعيد العمل والدراسة ووسائل المواصلات ومختلف الأنشطة اليومية التي تعتمد على التوقيت الرسمي للدولة.

متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2026

وفقا للقانون رقم 34 لسنة 2023 الخاص بإقرار نظام التوقيت الصيفي في مصر ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026.

ويبدأ تطبيق التوقيت الشتوي اعتبارا من يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 من خلال تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة.

التوقيت الشتوي

موعد تغيير الساعة في مصر 2026

يتم تغيير الساعة عند حلول منتصف الليل في نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026.

وعند موعد التغيير يتم تأخير الساعة 60 دقيقة لتتحول الساعة من 12 منتصف الليل إلى 11 مساء الخميس 29 أكتوبر 2026 وبذلك يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي.

التوقيت الشتوي 2026

ينص القانون المنظم للتوقيت الصيفي على استمرار العمل به من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

لماذا يتم تطبيق التوقيت الصيفي

يرتبط تطبيق التوقيت الصيفي بالاستفادة من ساعات النهار خلال أشهر الصيف من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة.

ويستهدف نظام تغيير التوقيت ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من ضوء النهار وتقليل معدلات استخدام الكهرباء والوقود خلال بعض فترات اليوم وفقا للمبررات المعلنة لتطبيق النظام.

كيفية ضبط الساعة عند بدء التوقيت الشتوي

يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية الاعتماد على خاصية ضبط التاريخ والوقت تلقائيا حتى يتم تحديث الساعة وفقا للتوقيت المعتمد من الشبكة ونظام التشغيل .

وفي حالة عدم تحديث الساعة بشكل تلقائي يمكن للمستخدم ضبط الوقت يدويا من خلال إعدادات الهاتف.

التوقيت الشتوي

ضبط التوقيت الشتوي على هواتف أندرويد

الدخول إلى الإعدادات.

اختيار إعدادات إضافية أو Additional Settings وفقا لنوع الهاتف.

الدخول إلى خيار الوقت والتاريخ أو Date and Time.

تفعيل خيار ضبط الوقت تلقائيا.

إعادة تشغيل الهاتف في حالة عدم تحديث الساعة تلقائيا.

ضبط التوقيت الشتوي على هواتف iPhone

الدخول إلى الإعدادات.

اختيار عام.

الضغط على التاريخ والوقت.

تفعيل خيار التعيين تلقائيا.

وبعد تفعيل خاصية ضبط الوقت تلقائيا يقوم الهاتف بتحديث الساعة وفقا للتوقيت المعتمد دون الحاجة إلى إجراء التغيير يدويا.

التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي في مصر 2026

انتهاء التوقيت الصيفي، الخميس 29 أكتوبر 2026.

بدء التوقيت الشتوي، الجمعة 30 أكتوبر 2026.

طريقة تغيير الساعة، تأخير الساعة 60 دقيقة.

موعد تغيير الساعة، عند منتصف الليل في نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026.