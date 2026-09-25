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قبل تطبيق التوقيت الشتوي.. عقوبات رادعة لمخالفي المواعيد الجديدة لغلق المحال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قبل تطبيق التوقيت الشتوي.. عقوبات رادعة لمخالفي المواعيد الجديدة لغلق المحال

عقوبات رادعة لمخالفي المواعيد الجديدة
عقوبات رادعة لمخالفي المواعيد الجديدة
محمد الشعراوي

مع اقتراب موعد العودة إلى التوقيت الشتوي في مصر 2026؛ يترقب المواطنون موعد تغيير الساعة رسميًا، إلى جانب مواعيد إغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش بعد تطبيق النظام الجديد. 

ويأتي ذلك وفقًا للقواعد المنظمة للعمل بالتوقيت الصيفي والشتوي، مع تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة عند انتهاء التوقيت الصيفي.

متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2026؟

يحدد القانون رقم 24 لسنة 2023 آلية تطبيق التوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي في مصر.

وبحسب النظام القانوني، ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من يوم الجمعة التالي.

وعند الوصول إلى الساعة 12 منتصف الليل؛ يتم تأخير عقارب الساعة لمدة ساعة كاملة لتصبح 11 مساءً، وبذلك يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا.

عقوبة مخالفة المواعيد الشتوية لغلق المحال

أقر قانون المحال العامة عقوبات لعدم الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية بأنواعها، وبعد تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم، اليوم الجمعة، طبقا لقرار وزارة التنمية المحلية.

وفرض القانون عقوبات متدرجة لمن لم يلتزم بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية التي أعلنتها وزارة التنمية المحلية.

وفي حال مخالفة أحد المحال للمواعيد المقررة لغلق المحال؛ يتم ارسال انذار كتابى للمخالف ويتم مراجعته خلال 15 يوم لازالة المخالفة والالتزام بالمواعيد المقررة، وفي حالة الاستمرار على المخالفة يتم غلق المحل لمدة شهر ولا يجوز له إعادة فتحه إلا بعد مراجعة مركز التراخيص ليسمح له بالفتح مرة أخرى، وفي حال التمادي في المخالفة وتكرارها؛ يتم غلق المحل وسحب الترخيص.

مواعيد غلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الشتوي

تتغير مواعيد إغلاق المحال العامة والمولات التجارية وفقًا للمواعيد المحددة لتشغيل الأنشطة التجارية.

وتكون مواعيد الغلق في الأيام العادية عند الساعة 10 مساءً.

أما يومي الخميس والجمعة، بالإضافة إلى الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية، فيُسمح بمد فترة العمل حتى الساعة 11 مساءً.

مواعيد غلق المطاعم والكافيهات

تختلف مواعيد المطاعم والكافيهات والبازارات عن مواعيد المحال التجارية، إذ تمتد ساعات تشغيلها لفترة أطول.

وتستمر هذه الأنشطة في العمل حتى 12 منتصف الليل خلال الأيام العادية.

وفي أيام الخميس والجمعة والإجازات والعطلات والأعياد الرسمية، يمتد موعد الإغلاق إلى الساعة 1 صباحًا.

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