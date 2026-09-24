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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يوجه بفحص تراخيص المحال العامة والتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية والسلامة

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
إبراهيم الهواري

وجّه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية، بإجراء مراجعة وفحص شامل لتراخيص المحال العامة، والتأكد من مدى استيفائها لكافة الاشتراطات القانونية، وبصفة خاصة اشتراطات الحماية المدنية والسلامة والوقاية من مخاطر الحريق، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.


وأكد المحافظ ضرورة قيام الجهات المعنية بمراجعة موقف المحال العامة والتأكد من سريان التراخيص ومطابقة الأنشطة الفعلية لما هو مدون بالتراخيص، إلى جانب التحقق من توافر اشتراطات السلامة والحماية المدنية، والتأكد من صلاحية وسائل ومعدات الإطفاء وسبل التأمين اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.


وشدد محافظ القليوبية على أن أعمال الفحص لا تقتصر على المحال التي شهدت مخالفات، وإنما تشمل مختلف المحال العامة بنطاق المحافظة، مع إعطاء أولوية للمحال والمنشآت التي تمثل طبيعة نشاطها أو موقعها خطورة محتملة، بما يسهم في رفع مستوى إجراءات الوقاية وتقليل مخاطر الحوادث.


كما وجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة التنسيق مع الحماية المدنية والجهات المختصة، وإعداد حصر بنتائج أعمال الفحص والمعاينة، ورفع تقرير بالمحال التي استوفت الاشتراطات وتلك التي تحتاج إلى استكمال أوضاعها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه المخالفين.


ويأتي ذلك في أعقاب الحريق الذي شهدته أحد محال الكشري بشارع فريد ندا بمدينة بنها، والذي أسفر عن أضرار مادية بعد امتداد آثاره إلى عدد من المنشآت والوحدات السكنية بالعقار، حيث شدد المحافظ، عقب الحادث، على سرعة الوقوف على أسباب وملابسات الواقعة ومراجعة إجراءات الترخيص ومدى توافر اشتراطات السلامة والحماية المدنية.


وأكد الدكتور حسام عبد الفتاح أن المحافظة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاستباقية التي من شأنها الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مع تطبيق القانون بكل حزم على أي منشأة لا تلتزم بالاشتراطات المقررة.

القليوبية محافظة القليوبية إدارة الحماية المدنية رؤساء المراكز رؤساء المدن

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