انسحاب وفود عدة دول مع بدء كلمة نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

انسحبت وفود عدة دول مع بدء كلمة نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل .



وتجمّع محتجون يهود -من المؤيدين والمعارضين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- في مجموعات منفصلة خارج مقر الأمم المتحدة، قبيل إلقائه كلمته أمام الجمعية العامة.

واستخدم مؤيدو نتنياهو الصافرات لطمس أصوات المتحدثين المعارضين له، وهتفوا بكلمة "عار" (Shame) باللغة الإنجليزية، كما رددوا هتاف "بيبي".

وفي المقابل، تجاهلتهم الحشود المعارضة لنتنياهو إلى حد كبير؛ حيث رفعوا لفتات تطالب بـ "وقف إرهاب المستوطنين" وتعرض صوراً لضحايا الحرب الفلسطينيين، وهتفوا بكلمة "عار" (بوشا - Busha) باللغة العبرية، وهو هتاف شائع بين المحتجين المناهضين للحكومة في إسرائيل.