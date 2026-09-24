خوفا من ممداني.. نتنياهو يهبط في نيوجيرسي قبل إلقاء كلمته بالأمم المتحدة

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مطار عسكري في ولاية نيوجيرسي قبيل إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ولم يهبط نتنياهو في مطار "جون إف كينيدي" في نيويورك بسبب صعوبات في التنسيق مع السلطات الأمريكية، وكذلك بسبب مخاوف من أن يصدر العمدة زهران ممداني أمراً بإقلاع طائرة "جناح صهيون" (Wing of Zion) فوراً من المطار وعدم بقائها هناك لحين عودة نتنياهو، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وفي خطوة غير مسبوقة، سيبقى نتنياهو في نيويورك لبضع ساعات فقط دون المبيت فيها، وسيعود جواً إلى إسرائيل في المساء؛ وتُرجّح مصادر مطلعة على التفاصيل أن هذا القرار اتُخذ بسبب مخاوف من اندلاع احتجاجات.

وعبرت الطائرة الحكومية الإسرائيلية "جناح صهيون"، التي تقل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أجواء اليونان وإيطاليا وفرنسا، خلال رحلتها إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.