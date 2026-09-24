نتنياهو يفشل في ترتيب لقاء مع الرئيس ترامب على هامش زيارته نيويورك

أكدت صحيفة وول ستريت جورنال، أن نتنياهو خطط لترتيب لقاء مع الرئيس ترامب على هامش زيارته نيويورك لكن لم يتحقق، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مطار عسكري في ولاية نيوجيرسي قبيل إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ولم يهبط نتنياهو في مطار "جون إف كينيدي" في نيويورك بسبب صعوبات في التنسيق مع السلطات الأمريكية، وكذلك بسبب مخاوف من أن يصدر العمدة زهران ممداني أمراً بإقلاع طائرة "جناح صهيون" (Wing of Zion) فوراً من المطار وعدم بقائها هناك لحين عودة نتنياهو، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.