مرسي مطروح: فرق الطوارئ تنتشر لرفع تجمعات مياه الأمطار بمدخل المدينة

اللواء محمد رجب، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، انتشار فرق الطوارئ بمجلس المدينة لرفع تراكمات مياه الأمطار بمدخل المدينة والشوارع الرئيسية والمناطق المتضررة من مياه الأمطار.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، واستجابة لاستغاثات المواطنين؛ لوجود تجمعات لمياه الأمطار بالشوارع.

وأعلن رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح رفع درجة الاستعداد القصوى، وتأهب كافة الإدارات الخدمية الميدانية لسرعة رفع تجمعات وتراكمات مياه الأمطار بالطريق الدولي بمدخل المدينة بالحارة البطيئة، وشارع الريفية، والمناطق المتضررة، من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة.

وأضاف أن العمل متواصل منذ بداية حالة الطقس غير المستقرة، بالتزامن مع سقوط الأمطار بغزارة؛ لضمان سرعة رفع تجمعات مياه الأمطار بسيارات ومعدات شفط المياه التابعة لمجلس المدينة بالطريق الدولي، والمناطق المتضررة بالأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والميادين العامة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ضمن جهود المدينة لسرعة رفع المياه.

وأوضح أن جهود فرق الطوارئ مستمرة في رفع وإزالة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المركز والطريق الدولي على مدار اليوم، باستخدام معدات الشفط وسيارات الكسح والوحدات المخصصة لإزالة تجمعات الأمطار.

ونوه بأن غرفة عمليات المجلس تعمل على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة؛ لتلقي شكاوى المواطنين.

