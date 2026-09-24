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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: سأناقش مع رئيس الصين قضايا الأمن والذكاء الاصطناعي

ترامب والرئيس الصيني
ترامب والرئيس الصيني
القسم الخارجي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أنه سيناقش مع نظيره الصيني قضايا الأمن والذكاء الاصطناعي، مضيفا أن الولايات المتحدة والصين تعملان على بناء علاقات تجارية أكثر توازنا.

 وفي السياق نفسه، قال الرئيس الصيني شي جين بينج أن بكين تريد تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة، مؤكدا أنه سيعمل مع ترامب على تقوية العلاقات بين البلدين.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، استقبل الرئيس ترامب نظيره الصيني في البيت الأبيض، حيث بدأت مراسم زيارة الدولة الرسمية التي يقوم بها بينج إلى واشنطن.

وعلى وقع أصوات الأبواق، خرج الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب من مقر إقامتهما في البيت الأبيض وتوجها إلى "الحديقة الجنوبية" لاستقبال الرئيس شي والسيدة بينج، بحسب ما أفادت به “وكالة أسوشيتد” برس الإخبارية.

ترامب رئيس الصين الذكاء الاصطناعي الرئيس الأمريكي

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