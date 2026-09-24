ترامب في مواجهة القضاء.. البيت الأبيض يواصل حظر دخول مؤسسات إعلامية

أفادت وسائل الإعلام الأمريكية الممنوعة من دخول البيت الأبيض بقرار من إداراة الرئيس ترامب، أنهم لازالوا ممنوعين مباشرة عملهم على الرغم من رغم قرار قضائي يلزم إدارة ترامب بالسماح بدخول البيت الأبيض.

وأعلنت شبكة إم إس ناو الأمريكية و"سي إن إن" وصحيفة بوليتيكو، أن مراسليهم منعوا من دخول البيت الأبيض رغم قرار قضائي يلزم إدارة ترامب بالسماح بدخوله.

أصدر قاض أمريكي قرارا بإلغاء قرار الرىئيس دونالد ترامب مؤقتا والذي تمثل في حظر دخول مؤسسات إعلامية إلى البيت الأبيض.

وفي وقت لاحق، أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية قنوات سي إن إن" و"إم إس إن بي سي" و"بوليتيكو" عن رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن حُرمت من دخول البيت الأبيض منذ ثلاثة أيام.

وجاء في بيان مشترك للمؤسسات الإعلامية الثلاث، نشرته على منصة إكس، أنها أبلغت الحكومة بأنها ستبدأ إجراءات قانونية للدفاع عن حقوقها استناداً إلى التعديل الأول للدستور، الذي يضمن حرية الصحافة.

وذكر البيان أن البيت الأبيض ألغى اعتماداتها دون سابق إنذار أو إجراءات رسمية، بسبب اعتراضه على تغطيتها الإعلامية.