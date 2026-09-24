طارق يحيى يثير الجدل : حسام عبد المجيد في الأهلي ..وبيزيرا في الطريق

كشف طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، عن توقعاته بشأن مستقبل حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك السابق، مؤكدًا أن اللاعب قد ينتقل إلى صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال طارق يحيى، خلال تصريحات إذاعية: «مليون في المائة.. حسام عبد المجيد سيرتدي قميص الأهلي في يناير المقبل أو في الصيف على أبعد تقدير».

وأضاف: «متوقع هذه الخطوة منذ رحيل اللاعب عن الزمالك للاحتراف، وعودته للكرة المصرية ستكون عبر بوابة الأهلي فقط».

وتطرق نجم الزمالك السابق إلى إمكانية انتقال خوان بيزيرا، لاعب الزمالك السابق، إلى الأهلي، موضحًا أنه لا يستبعد إتمام الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وقال: «لا أستبعد انتقال خوان بيزيرا، 22 عامًا، إلى صفوف الأهلي، وضم أبرز اللاعبين شطارة إدارية واحترافية عالية لا يُلام عليها النادي الأهلي».

وأشار طارق يحيى إلى أن انتقال بيزيرا إلى الأهلي، حال إتمامه، سيكون له مردود فني واقتصادي، موضحًا: «حال التعاقد مع بيزيرا، فإن الصفقة ستشكل إضافة فنية قوية للفريق، إلى جانب كونها استثمارًا ناجحًا ومربحًا للمستقبل».