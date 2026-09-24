بسب مباراة مصر وأنجولا.. مد فترة البث المباشر للبرامج الرياضية حتى الواحدة والنصف

تقام مباراة المنتخب القومي المصري لكرة القدم مع منتخب أنجولا، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، في تمام الساعة العاشرة مساء غدٍ الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2026.

مد فترة البث المباشر للبرامج الرياضية حتى الواحدة والنصف

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، بمد فترة بث البرامج الرياضية على الهواء مباشرة لجميع القنوات الفضائية استثنائيًا حتى الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، لمتابعة وتحليل أحداث المباراة.

تاريخ مواجهات مصر وأنجولا يشهد تفوقًا للفراعنة

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره أنجولا، مساء الجمعة 25 سبتمبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

وتحمل المواجهة المرتقبة الرقم التاسع بين المنتخبين وفق سجلات المباريات الدولية، بعدما التقى الفراعنة مع أنجولا في 8 مواجهات سابقة، حقق خلالها منتخب مصر الفوز في 4 مباريات، مقابل 4 تعادلات، دون أي هزيمة.