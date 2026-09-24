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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

قرار عاجل من البنك المركزي| خامس تثبيت لأسعار الفائدة.. وهذا سعر الدولار

البنك المركزي
البنك المركزي
قسم الخدمات

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض، للمرة الخامسة على التوالي.

وبناء على هذا القرار، تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الرسمية حول مستويات تتراوح بين 51.36 و51.40 جنيه للشراء، وبين 51.47 و51.50 جنيه للبيع (وفقاً لآخر تحديثات شاشات البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة الكبرى مثل البنك الأهلي وبنك مصر).  

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ويعكس ​قرار التثبيت، رغبة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار سوق الصرف وعدم إحداث هزات جديدة، حيث يخضع سعر الدولار في مصر لآليات العرض والطلب في إطار نظام صرف مرن يعتمد عليه البنك في إدارة السياسة النقدية بالتوازي مع مستهدفات السيطرة على التضخم. 

ويحمل قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير (19% للإيداع و20% للإقراض) للمرة الخامسة على التوالي، عدة دلالات وآثار اقتصادية مباشرة على الأسواق، الاستثمار، والمواطنين:  

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​1. السيطرة على التضخم واستقرار الأسعار

احتواء الضغوط التضخمية: استمرار التثبيت يعكس رغبة البنك المركزي في الحفاظ على مسار نزولي أو مستقر لمعدلات التضخم، وضمان عدم عودة الأسعار للارتفاع السريع.  

تقييد السيولة: إبقاء الفائدة مرتفعة نسبياً يشجع الأفراد على الاحتفاظ بالسيولة داخل القطاع المصرفي (عبر شهادات الادخار والودائع) بدلاً من توجيهها للاستهلاك المباشر، مما يخفف من حدة الطلب الذي قد يغذّي التضخم.  

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​2. تكلفة الاقتراض وتمويل الأعمال

استقرار تكلفة التمويل للشركات: عدم تغيير أسعار الإقراض يعني بقاء تكلفة الاقتراض البنكي للمشروعات والشركات عند مستوياتها الحالية دون مفاجآت صعودية جديدة.  

تأثير مزدوج على الاستثمار: من ناحية، يمنح الشركات وضوحاً ورؤية استقرارية للتخطيط المالي وسط غياب التقلبات الحادة في الفائدة؛ ومن ناحية أخرى، تظل تكلفة الاقتراض مرتفعة نسبياً أمام التوسعات الرأسمالية الجديدة التي تعتمد بشكل كبير على التمويل البنكي المباشر.  

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​3. عوائد المدخرين والقطاع المصرفي

دعم جاذبية المدخرات المحلية: استمرار العوائد عند 19% للإيداع يوفر حماية نسبية للقوة الشرائية للمدخرات بالجنيه المصري، ويحافظ على جاذبية الأوعية الادخارية للمواطنين داخل البنوك.

استقرار العائد البنكي: سيلاحظ العملاء استمرار العوائد على الشهادات والودائع القائمة أو الجديدة عند نفس المستويات المتداولة مؤخراً دون تغيير يذكر.  

البنك المركزي

​4. الرسائل الموجهة للأسواق والمستثمرين

رسالة استقرار وثقة: التثبيت للمرة الخامسة على التوالي يرسل إشارات بأن الاقتصاد الكلي يمر بمرحلة من "الاستقرار الحذر"، ويوازن البنك المركزي من خلالها بين دعم النشاط الاقتصادي وتجنب الصدمات النقدية المفاجئة.  

ترقب المعطيات العالمية والمحلية: القرار يشير إلى أن لجنة السياسة النقدية تفضل التروي ومراقبة تطورات الأسواق العالمية (مثل مسار أسعار الفائدة العالمية وأسعار السلع والـطاقة) لحين التأكد من استقرار المؤشرات الاقتصادية بشكل تام قبل اتخاذ أي خطوة مقبلة بالخفض أو الرفع.

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