من التليفون | ادفع مصروفات المدرسة أونلاين.. 8 خطوات إلكترونية

​في إطار التحول الرقمي الذي تبنته الدولة لتسهيل الخدمات الحكومية على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، تتيح منصة "مصر الرقمية" خدمة سداد مصروفات المدرسة أونلاين بطريقة سهلة وميسرة لأولياء الأمور.

​الخطوات الأساسية للسداد:

​الدخول على المنصة: ابدأ بالدخول مباشرة على منصة مصر الرقمية.

​تسجيل الدخول: قم بتسجيل الدخول باستخدام حسابك المُفعل على المنصة.

​اختر الخدمة: توجه إلى قسم "خدمات التعليم".

​بدء المعاملة: اضغط على خيار "سداد المصروفات أونلاين".

​إدخال البيانات: اكتب الرقم القومي الخاص بالطالب بدقة.

​تحديد الخيار: اختر خدمة "سداد المصروفات الدراسية".

​الدفع الإلكتروني: قم بسداد المبلغ إلكترونيًا باستخدام إحدى بطاقات الدفع المتاحة.

​الاحتفظ بالإيصال: احفظ فاتورة السداد مع إمكانية طباعتها عند الحاجة كمرجع رسمي.

و​تأتي هذه الخطوات لتخفيف التكدس وتوفير بيئة رقمية متكاملة تخدم قطاع التعليم وأولياء الأمور في مختلف المحافظات.

التعليم العالي تفتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة و"STEM" ومدارس النيل

وكانت ​أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بمختلف مراحلها للمرة الثالثة، إضافة إلى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ومدارس النيل للعلوم والتكنولوجيا، للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للتحويلات.

​رابط التسجيل الإلكتروني

​يُتيح مكتب التنسيق للطلاب تسجيل طلبات تقليل والاغتراب إلكترونيًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي: www.tansik.digital.gov.eg

​تنيهات هامة للطلاب

و​أوضحت الوزارة أن الطلاب الذين سبق لهم تسجيل رغبات لتقليل الاغتراب ولم تتم الموافقة عليها سابقًا، يعني ذلك أن الكلية المطلوبة لم تعد تضم أماكن متاحة للتحويل وفقًا للنسب والقواعد المقررة؛ ولذلك يُرجى عدم إعادة تسجيل نفس الرغبة مرة أخرى، مع ضرورة اختيار رغبات بديلة ومتاحة للطالب خلال عملية التسجيل الحالية.

​وتهيب وزارة التعليم العالي بجميع الطلاب ضرورة الالتزام التام بالقواعد والضوابط المعلنة، وتحري الدقة العالية عند إدخال ورصد الرغبات، والاعتماد حصريًا على البيانات والمعلومات الصادرة رسميًا عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.