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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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إيجار منتهي بالتملك.. خطوات الاستعلام عن نتائج الطرح الأول للأراضي الصناعية

أراضي صناعية
أراضي صناعية

​أتاحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمرين المتقدمين، إمكانية معرفة موقف طلباتهم ونتائج التخصيص الخاصة بأول طرح للأراضي الصناعية عبر نظام “الإيجار المنتهي بالتملك”، وذلك بشكل تفصيلي وإلكتروني كامل عبر الخطوات والآليات التالية:

الاستعلام الإلكتروني المباشر:

هيئة التنمية الصناعية
  • ​الدخول على الموقع الرسمي الخاص بـ منصة مصر الصناعية الرقمية عبر الرابط: www.egyptindustrialhub.com.
  • ​تسجيل الدخول بحساب المستثمر أو المتقدم واتباع خطوات الاستعلام عن حالة الطلب ونتائج التخصيص المطروحة بدءاً من اليوم.

الإشعارات النصية والبريد الإلكتروني:

​تقوم الهيئة بالتزامن مع الإعلان الإلكتروني بإرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) على الهواتف المسجلة للمستثمرين.

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​إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني للمستثمرين الذين تم تخصيص الأراضي لهم، لإخطارهم بالنتائج النهائية وتوجيههم لبدء خطوات استكمال إجراءات تسليم القطع المخصصة.

نتائج أول طرح للأراضي الصناعية بنظام “الإيجار المنتهي بالتملك”

وكانت أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم، نتائج أول طرح للأراضي الصناعية عبر نظام "الإيجار المنتهي بالتملك"، والذي جرى إطلاقه عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. وشهد الطرح تخصيص إجمالي مساحات تتجاوز 300 ألف متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة موزعة على 8 مناطق بمختلف محافظات الجمهورية.

هيئة التنمية الصناعية

​توزيع جغرافي يستهدف تنمية المحافظات

و​غطى الطرح الأول مجموعة حيّة من المناطق الصناعية الواعدة لتلبية احتياجات المستثمرين وتوسعاتهم؛ حيث شملت القطع المخصصة محافظات:

  • ​الإسكندرية: منطقة برج العرب الجديدة.
  • ​البحيرة: منطقة وادي النطرون.
  • ​القاهرة: منطقة القطامية.
  • ​الشرقية: منطقة العاشر من رمضان.
  • ​الجيزة: منطقة 6 أكتوبر الجديدة.
التنمية الصناعية
  • ​المنوفية: منطقة السادات.
  • ​الأقصر: منطقة طيبة الجديدة.
  • ​سوهاج: منطقة أخميم الجديدة.

​تيسيرات استثمارية وآليات شفافة

و​أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هذا الطرح يأتي تنفيذاً لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بتوفير آليات غير تقليدية تُحفّز القطاع الخاص. 

وأوضحت أن التقديم أُتيح عبر منصة مصر الصناعية الرقمية في النصف الثاني من شهر أغسطس الماضي، وتم فحص الطلبات وفق منظومة إلكترونية مميكنة بالكامل لضمان أعلى درجات النزاهة وتكافؤ الفرص.

أراضي صناعية مرفقه- صورة أرشيفية

​وأوضحت "يوسف" أن النظام الجديد يمثل مساراً استثمارياً مبتكراً يرفع الأعباء المالية الأولية عن المستثمر، مما يتيح توجيه السيولة النقدية نحو الإنشاءات وشراء المعدات الحديثة، مع إمكانية التحول إلى التملك فور إثبات الجدية والبدء الفعلي في الإنتاج، مع خصم الأقساط الإيجارية المسددة من الثمن الإجمالي للأرض.

​قطاعات استراتيجية لتعميق التصنيع المحلي

و​ربطت الهيئة بين الفرص المطروحة والصناعات المستهدفة لتقليل الفجوات الاستيرادية، وشملت القطاعات:

أراضي صناعية
  • ​الصناعات الهندسية والسيارات ومكوناتها.
  • ​الصناعات الدوائية والحيوية والغذائية.
  • ​الصناعات الكيماوية ومواد البناء.
  • ​الإلكترونيات، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

​خطوات الاستعلام والبرنامج الزمني للتنفيذ

و​أشارت الهيئة إلى أنه بإمكان كافة المتقدمين الاستعلام عن نتائج الطلبات بدءاً من اليوم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية ([www.egyptindustrialhub.com](https://www.egyptindustrialhub.com))، بالتزامن مع إرسال رسائل نصية (SMS) وبريد إلكتروني للمستثمرين الفائزين لاستكمال إجراءات التسليم.

تخصيص أراضي صناعية إلكترونيا

​وفي سياق متصل، شددت الهيئة على التزام المستثمرين الفائزين بجدول زمني صارم مدته 24 شهراً من تاريخ الاستلام، يبدأ باستخراج رخصة البناء خلال 6 أشهر، مروراً بتنفيذ الأساسات والإنشاءات بنسبة 100% خلال 12 و18 شهراً على التوالي، وصولاً لاستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال عامين، مؤكدة سحب الأرض في حال الإخلال بالبرنامج الزمني لضمان الجدية والاستغلال الأمثل لأصول الدولة.

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