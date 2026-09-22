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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الإيجار 2000 جنيه والشقة 2 مليون.. تفاصيل وأسعار وحدات هيئة المجتمعات العمرانية

المجتمعات العمرانية
المجتمعات العمرانية
قسم الخدمات

بدأ خلال الساعات الماضية التقديم على 25 ألف وحدة سكنية في المحافظات والمدن الجديدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك بواقع 10 آلاف وحدة مقسمة إلى 5000 وحدة منفذة و5000 وحدة أخرى يتم تسليمها خلال 36 شهرا.

بجانب طرح صندوق الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين 9" بنظام الإيجار بواقع 15 ألف وحدة بينها وحدات ضمن مبادرة حياة كريمة.

المجتمعات العمرانية

وبالنسبة لوحدات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة البالغ عددها 10 آلاف وحدة فهي تنقسم إلى، فيبلغ الحد الأدنى للدخل للأعزب من 5 إلى 33 ألف جنيه شهريا حسب قيمة الوحدة أما الأسرة فبين 5 وحتى 44 ألف جنيه شهريا حسب قيمة الوحدة.

5000 وحدة تسليم 36 شهرا في 8 مدن جديدة

وهذه الوحدات تنقسم إلى 5000 وحدة تسليم خلال 36 شهرا في 8 مدن جديدة ضمن مشروعي الإسكان المتميز وسكن مصر، وتبلغ أسعار الوحدات:

المجتمعات العمرانية
  • 1.78 مليون جنيه للإسكان المتميز في أكتوبر الجديدة
  • من 2.2 إلى 2.7 مليون جنيه لسكن مصر أكتوبر الجديدة 
  • 1.8 مليون جنيه في العبور الجديدة 
  • بسعري 2.2 و2.3 مليون جنيه في الإسكان المتميز في العلمين الجديدة 
  • 1.7 مليون في برج العرب الجديدة وحدائق العاشر والسادات والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة
هيئة المجتمعات العمرانية

ويتم في هذا النوع من الطرح سداد 50 ألف جنيه كجدية حجز ثم يتم استكمال 50 ألف جنيه كمقدم حجز فور الإخطار بالتخصيص ثم 30 ألف جنيه درفعة ربع سنوية وحتى تاريخ الاستلام للوصول إلى 30% عند الاستلام، أما باقي الـ 70% فيتم الاستفادة من التمويل العقاري في حال توافره أو السداد بقيمة إيجارية شهرية لمدة 20 عاما. 

 5000 وحدة منفذة في 26 مدينة

المجتمعات العمرانية

بجانب 5000 وحدة منفذة في 26 مدينة ضمن مشروعات جنة ودار مصر وسكن مصر وفالي تاورز وروضة العبور والإسكان المميز والإسكان المتوسط والإسكان القومي وإسكان الشباب والإسكان المنخفض والإسكان الاقتصادي وإسكان المستقبل والإسكان المطور.

ويتم في هذا النوع من الطرح سداد ما بين 5 و10 و15 ألف جنيه جدية حجز حسب المشروع والمدينة وفي حالة التخصيص يقوم العميل بسداد تأمين بقيمة 3 شهور من القيمة الإيجارية، وحول القيمة الإيجارية فتتراوح:

المجتمعات العمرانية الجديدة
  • بين 3200 و3360 جنيه في القاهرة الجديدة
  • بين 2600 و7100 جنيه في 15 مايو حسب المشروع
  • بين 3200 و7200 جنيه في بدر حسب المشروع
  • بين 3500 و3700 جنيه في الشروق
  • بين 6800 و11500 جنيه في العبور الجديدة
  • 2700 و7800 جنيه في العبور
  • 9000 و12500 جنيه في أكتوبر الجديدة
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
  • بين 7300 و16200 في العلمين الجديدة.
وحدات الإيجار نظام الإيجار وحدات هيئة المجتمعات العمرانية الإيجار المنتهي بالتملك شقق الإيجار أسعار الإيجار الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين

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