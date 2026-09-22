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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

احصل على مخالصة وحدات الإسكان الاجتماعي إلكترونيًا.. خطوات ميسرة

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي

​أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خدمة جديدة تتيح إصدار إفادة مخالصة للوحدات السكنية بصورة إلكترونية بالكامل.

​وأوضحت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وإلغاء الحاجة للتنقل أو التعامل الورقي للحصول على إفادة تفيد بسداد كامل المستحقات المالية الخاصة بالوحدة السكنية.

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​جهود متواصلة لرقمنة الخدمات

​من جانبها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه الخدمة تأتي استكمالاً لجهود الصندوق الرامية لرقمنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز مبدأ الشفافية؛ مشيرةً إلى أن الصندوق سبق وأن أطلق خدمتين إلكترونيتين بارزتين خلال العام الحالي هما "السداد المعجل" و"نقل الملكية".

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​خطوات وطريقة استخراج إفادة المخالصة إلكترونيًا

و​أوضح الصندوق أن الحصول على الخدمة يتم إلكترونياً عبر اتباع الخطوات والضوابط التالية:

​إنشاء الحساب وتفعيله:

الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للخدمة عبر الرابط: بوابة مخالصة الوحدات السكنية، وإنشاء حساب جديد. سيتم إرسال رمز تحقق (OTP) عبر رقم الهاتف المحمول المُسجل بقاعدة بيانات الصندوق لتفعيل الحساب.

الإسكان الاجتماعي

​تجهيز ورفع المستندات (صيغة PDF):

  • رفع الأوراق المطلوبة عبر الموقع، والتي تشمل:
  • ​أصل المخالصة الصادرة من جهة التمويل (متضمنة تاريخ منح التمويل وتاريخ السداد).
  • ​محضر استلام الوحدة أو إفادة من مديرية الإسكان المختصة.
  • ​عقد التمويل العقاري أو النقدي أو التقسيط.
  • ​صورة بطاقة الرقم القومي، والتوكيل الرسمي في حال الإنابة (إن وجد).
  • ​في حالات الوفاة: يُقدم إعلام الوراثة، صور بطاقات الرقم القومي للورثة، وموافقة النيابة الحسبية (في حال وجود قصر).

​مراجعة الطلب وتحديد الرسوم:

وتباشر الإدارات المختصة بالصندوق مراجعة المستندات وتحديد المبالغ المستحقة (والتي تشمل مصروفات الحصول على المخالصة ومبلغ الصيانة إن وجد)، ويتم إرسال رسالة نصية (SMS) للعميل للتوجه إلى أي من فروع البريد المصري للسداد.

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​سداد الرسوم وإرفاق الإيصال:

ويُعد رفع إيصال السداد على الموقع الإلكتروني خطوة إجبارية واجبة لاستكمال الإجراءات (مع التنبيه بأن مصروفات استخراج المخالصة لا تُرد).

​استلام المخالصة:

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

وبعد الانتهاء من دراسة الطلب والتحقق من سداد المبالغ واستيفاء التوقيعات والأختام، يتلقى العميل رسالة نصية (SMS) تفيد بالتوجه إلى مقر الصندوق لاستلام إفادة المخالصة النهائية.

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