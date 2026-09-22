مستشار وزير الدفاع اليمني: إيران تدعم ميليشيا الحوثي

أكد العميد محمد الكميم، مستشار وزير الدفاع اليمني، أن جماعة الحوثي تمثل تنظيماً إرهابياً لا يقل خطورة عن تنظيمي القاعدة وداعش، بل يتجاوزهما بامتلاك صواريخ باليستية متطورة ومسيرات عابرة للحدود، فضلاً عن ارتباطها الوثيق وشراكتها مع جماعات إرهابية في تهريب السلاح والمخدرات.

وقال خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن خطورة هذه الميليشيات تستوجب التعامل معها بالآليات الدولية نفسها التي واجهت التنظيمات الإرهابية الأخرى، مشدداً على ضرورة تأسيس تحالف دولي فاعل لوضع حد لهذه التهديدات المستمرة.

وتابع أن هذا الخطر الإرهابي المضاعف يحظى بدعم مباشر من دولة إقليمية ترعى الإرهاب وهي إيران، مما يجعل تشكيل تحالف عسكري دولي أمراً ملحاً لحماية الأمن الإقليمي والدولي.