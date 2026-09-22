اليابان: 32 شخصا بين قتيل ومصاب ومفقود جراء إعصار "دوجوان"

أعلنت السلطات اليابانية ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "دوجوان" المصحوب بأمطار غزيرة ورياح عاتية إلى 4 قتلى و22 مصابا، فيما لا زال ستة أشخاص في عداد المفقودين.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، اليوم الثلاثاء في نشرتها الإنجليزية، أن الإعصار تسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 45 ألف منزل في محافظة "شيبا" قرب العاصمة طوكيو، بالإضافة إلى تضرر 460 منزلا وإلغاء مئات الرحلات الجوية.

وتابعت السلطات أن عمليات البحث لا زالت مستمرة عن 6 مفقودين بعد وقوع انهيار أرضي بسبب الأمطار الغزيرة، مضيفة أنه تم تخفيض مستوى الإنذارات من الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية بعدة مناطق بعدما بدأ الإعصار في التحرك بعيدا عن الساحل الياباني باتجاه المحيط الهادي.