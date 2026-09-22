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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خلال 12 ساعة.. نزع ملكية وطرد الفلسطينيين في 3 أوامر عسكرية للاحتلال بالضفة

المستوطنات
المستوطنات
محمد على

 قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال أصدرت 3 أوامر عسكرية جديدة تحت مسمى "اتخاذ وسائل أمنية"، تستهدف ما مجموعه 339.018 دونمًا من أراضي المواطنين في محافظتي جنين ورام الله والبيرة.

12 ساعة قبل التنفيذ

وأوضحت "مقاومة الجدار" أن تلك الأوامر تقضي بإزالة النباتات البرية وأشجار الزيتون من مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، في إجراءات تتفاوت بين التنفيذ الفوري ومنح أصحاب الأراضي مهلة لا تتجاوز 12 ساعة للتنفيذ.

وأوضحت الهيئة أن الأمر العسكري "رقم 106/ 26"  يصادر ما مجموعه 178.71 دونمًا من أراضي جنين وقباطية، ويقضي بإزالة النباتات البرية وأشجار الزيتون.

وينص هذا الأمر على البدء بتنفيذ الإجراء بصورة فورية بعد نشر الأمر بواسطة الجهات التي يخوّلها قائد جيش الاحتلال. 

ويمنح المتضررين 7 أيام لتقديم اعتراضاتهم، إلا أن هذه المهلة تبدأ بعد تنفيذ الإجراء، وليس قبله.

 3 أوامر عسكرية جديدة 

وأضافت أن الأمر العسكري "رقم 107/ 26" يستهدف مساحة إضافية تبلغ 128.77 دونمًا من أراضي جنين وقباطية، ويقضي بإزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون الموجودة في الأراضي المحددة.

ويمنح الأمر أصحاب الأراضي مهلة 12 ساعة بعد إجراء جولة معهم لتنفيذ ما يسميه الاحتلال "الوسائل الأمنية"، قبل أن تتولى الجهات المخولة من الجيش تنفيذها في حال عدم قيام أصحاب الأراضي بذلك، كما يحصر تقديم الاعتراض خلال 12 ساعة بعد الجولة.

ولفتت "مقاومة الجدار" النظر إلى أن الأمر الثالث، ويحمل رقم 102/ 26، يستهدف منطقتين من أراضي بيت ريما شمال غربي محافظة رام الله والبيرة بمساحتي 15.137 و16.401 دونمًا؛ أي بمجموع 31.538 دونمًا.

اتفاق أوسلو

ونوهت "الهيئة" إلى أن 10 دونمات من الأراضي المُخطرة تتقاطع مع أراض مصنفة"B" وفق اتفاق أوسلو، ويقضي كذلك بإزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون والأشجار الأخرى.

وأكدت أن خطورة هذه الأوامر لا تتوقف عند المساحات التي تشملها، وإنما في طبيعة الإجراء الذي يسمح بإحداث تغيير مادي سريع في الأرض وإزالة غطائها النباتي وأشجارها، تحت توصيف "أمني".

إزالة نباتات وأشجار بجنين ورام الله والبيرة

وسبق وأصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة أوامر عسكرية جديدة تقضي بإزالة نباتات وأشجار على أراضٍ في جنين ورام الله والبيرة، بالضفة الغربية، في إطار السيطرة المتواصلة على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ويقضي الأمر العسكري الأول بإزالة نباتات وأشجار زيتون من أراضٍ تعود لبلدية جنين وبلدة قباطية جنوب المدينة، بمساحة 178.71 دونمًا، بالقرب من مستوطنة "كاديم" على الشارع الالتفافي شرقي جنين.

ويتمحور الأمر العسكري الثاني حول إزالة نباتات وأشجار زيتون من أراضٍ تعود لبلدية جنين وبلدة قباطية، بمساحة 128.77 دونمًا، من أراضٍ مقابل معسكر "غانيم"، بالقرب من قرية حداد السياحية شرقي جنين.

ويأتي إصدار هذين الأمرين في سياق إجراءات الاحتلال المتواصلة التي تستهدف أراضي المواطنين في محافظة جنين، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين ومصادرة الأراضي بالضفة.

الاحتلال الضفة الغربية هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قوات الاحتلال 3 أوامر عسكرية جديدة

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