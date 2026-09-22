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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شركة الطيران الإيرانية تنفي تلقيها إخطارات بتعليق الرحلات إلى إسطنبول وباكو والنجف

أرشيفية
أرشيفية

نفى مسئولون في شركة الطيران الإيرانية تلقي أي إبلاغ رسمي من السلطات المختصة في كل من تركيا، وأذربيجان، أو العراق، بشأن تعليق الرحلات الجوية المباشرة والمتجهة إلى إسطنبول، وباكو، والنجف، مؤكدين استمرار العمليات التشغيلية وفق المواعيد المعتادة.

ويأتي هذا النفي في ظل تصاعد الضغوط الدولية على قطاع الطيران الإيراني، حيث أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" عقب مباحثات مكثفة مع نائب رئيس الوزراء الصيني "خه لي فنغ"، أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستواجه توقفاً شاملاً عن العمل بدءاً من 23 سبتمبر الحالي، وذلك بفعل التهديد بفرض عقوبات ثانوية مشددة على أي جهة تقدم خدمات لوجستية أو أرضية لتلك الطائرات.

وأوضح بيسنت الأبعاد الصارمة للتحرك الأمريكي الصارم قائلاً: "عندما تهبط أي طائرة إيرانية في أي مطار حول العالم، لن يكون بمقدور تلك المطار تزويدها بالوقود، أو تقديم خدمات الهبوط والصيانة لها، أو حتى بيع التذاكر، وإلا ستتعرض الجهات المخالفة للحياد والاستبعاد المباشر من النظام المالي العالمي القائم على الدولار".

وأشار وزير الخزانة الأمريكي إلى وجود قدر كبير من التنسيق مع الجانب الصيني، مؤكداً أن واشنطن تجري مناقشات إيجابية مع المسؤولين والجهات المالية في بيكين — وعلى رأسهم محافظ البنك المركزي الصيني "بان قونغ شنغ" — لضمان الالتزام الكامل بالحزمة الجديدة من العقوبات المفروضة على طهران وتضييق الخناق على شبكات شبكات الإمداد والخدمات الجوية.

شركة الطيران الإيرانية تركيا أذربيجان العراق وزير الخزانة الأمريكي شركات الطيران الإيرانية

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