شاهد.. بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن

حرصت الفنانة بسمة بوسيل ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.



تفاصيل إطلالة بسمة بوسيل..

وأطلت بسمة بوسيل، مرتدية ملابس لافتاً باللون الاسود، وجاء مميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.



كما اختارت بسمة بوسيل، أن تترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة. ناعمة وجذابة.

ومن الناحية الجمالية تعتمد بسمة بوسيل، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور المطربة بسمة بوسيل :