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اليونان تدعو لتخصيص موارد من موازنة الاتحاد الأوروبي لتمويل ملف الهجرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليونان تدعو لتخصيص موارد من موازنة الاتحاد الأوروبي لتمويل ملف الهجرة

نائب وزير الخارجية اليوناني للشئون الأوروبية
نائب وزير الخارجية اليوناني للشئون الأوروبية
أ ش أ

دعا نائب وزير الخارجية اليوناني للشئون الأوروبية تسوس خاتزيفاسيليو، الاتحاد الأوروبي إلى توفير الموارد المناسبة لتمويل حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها دول التكتل في ملف الهجرة، من بينها إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج أراضي الاتحاد الأوروبي.

وقال خاتزيفاسيليو- في تصريحات لبرنامج يوروب توداي إن الاتحاد الأوروبي يتعين عليه توفير الموارد المناسبة إذا قررنا تنفيذ أي أفكار مبتكرة في مجال الهجرة، مضيفًا أن موازنة الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل المقبلة، التي تجري حاليًا مفاوضات بشأنها، يمكن أن "توفر حلًا لهذه المشكلة".

تأتي دعوة المسئول اليوناني في الوقت الذي تسعى فيه اليونان وأربع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، هي النمسا والدنمارك وألمانيا وهولندا، إلى تسريع خطط إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج أراضي الاتحاد الأوروبي، للأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء داخل التكتل.

كانت دول الاتحاد الأوروبي قد أقرت، في يونيو الماضي، إصلاحًا لسياسة الهجرة يسمح للحكومات الأوروبية بإبرام اتفاقيات ثنائية مع دول من خارج التكتل لإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين على أراضي تلك الدول.

وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على دول الاتحاد الأوروبي تمويل مراكز إعادة المهاجرين بالكامل، كما يمكنها تقديم تمويل إضافي أو إقامة شراكات تجارية أو توفير حوافز أخرى لتشجيع دول ثالثة على إبرام مثل هذه الاتفاقيات.

ومع تكثيف المفاوضات بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل المقبلة، تتزايد الدعوات إلى بروكسل للمساهمة أيضًا في تغطية تكاليف هذه المراكز.

ومن المقرر أن تعقد الدول الخمس اجتماعًا جديدًا في مدينة ميونخ الألمانية، السبت المقبل، على هامش مؤتمر يتوقع أن يشارك فيه 17 وزيرًا للهجرة من دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ماجنوس برونر.

نائب وزير الخارجية اليوناني للشئون الأوروبية تسوس خاتزيفاسيليو الاتحاد الأوروبي

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