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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بنها تكشف سبب عدم تكليف الأولى على دفعتها بكلية الزراعة "معيدة"

جامعة بنها
جامعة بنها
إبراهيم الهواري

أصدرت جامعة بنها بيانًا إعلاميًا للرد على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية بشأن عدم تكليف إحدى خريجات كلية الزراعة بوظيفة معيدة، رغم حصولها على المركز الأول على دفعتها.

وأكدت الجامعة احترامها وتقديرها لجميع خريجيها المتفوقين، موضحة أن إجراءات تكليف المعيدين تتم وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة، وبناءً على الاحتياجات الفعلية للكليات والأقسام العلمية، المدرجة بالخطة الخمسية المعتمدة لتكليف أعضاء الهيئة المعاونة.

وأوضحت الجامعة أن التخصص المشار إليه لم يتضمنه الاحتياج المعتمد بالخطة الخمسية التي أُعدت قبل خمس سنوات، ومن ثم لم يُدرج ضمن التخصصات المقرر تكليف معيدين بها خلال الفترة الحالية.

وشددت الجامعة على أن عدم التكليف لا يرتبط بمستوى التفوق العلمي أو التقدير الأكاديمي للخريجة، مؤكدة اعتزازها بتفوقها وتميزها، شأنها شأن جميع خريجي الجامعة المتفوقين.

جودة العملية التعليمية 

وأضافت أن تفوق أبنائها وخريجيها يعكس جودة العملية التعليمية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، مشيرة إلى فخرها الدائم بما يحققه خريجوها من نجاحات وإنجازات في مختلف المجالات داخل مصر وخارجها.

وأكدت الجامعة أنها تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها، وتطبق القواعد واللوائح المنظمة بكل شفافية وعدالة ودون تمييز، إعلاءً لمبادئ تكافؤ الفرص وتحقيقًا للصالح العام.

وفي ختام بيانها، ناشدت الجامعة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية عند تداول المعلومات المتعلقة بها، والرجوع إلى المصادر الرسمية للتحقق من صحتها، وعدم الانسياق وراء معلومات غير مكتملة أو تفسيرات غير مستندة إلى حقائق موثقة.

وجددت الجامعة اعتزازها بجميع أبنائها وخريجيها، مؤكدة استمرارها في تقديم الدعم الأكاديمي والمهني لهم، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن.

جامعة بنها كلية الزراعة زراعة مشتهر بنها تعيين المعيدين

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