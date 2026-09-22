حبس معلمة ومدير مدرسة للتحقيقات بعد حرق وجه طالب بـ«ولاعة» في سوهاج

قررت جهات التحقيق المختصة حبس معلمة ومدير مدرسة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية واقعة التعدي على طالب يبلغ من العمر 7 سنوات داخل إحدى المدارس بدائرة مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، بعدما اتهمت أسرة الطفل المعلمة بالتعدي عليه باستخدام ولاعة؛ ما أسفر عن إصابته وحرق وجهه.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا برصد منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعومًا بصور، تضمن استغاثة أسرة طالب والتضرر من تعرضه للتعدي داخل المدرسة، واتهام إحدى المعلمات بمنعه من دخول دورة المياه، قبل أن تتطور الواقعة عقب توجه والدته إلى المدرسة لتقديم شكوى.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة في البداية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد والدي الطفل، وهما عامل وربة منزل، ويقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة.

وبسؤالهما، قررا تضررهما من معلمة ومدير المدرسة، واتهما المعلمة بالتعدي على نجلهما، البالغ من العمر 7 سنوات، باستخدام قداحة، والتسبب في حرق وجهه، كما أفادت الأسرة بأن والدة الطفل توجهت إلى المدرسة لتقديم شكوى، إلا أن مدير المدرسة تعدى عليها بالسب وطردها من المكان، وفقًا لأقوالهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المعلمة المشكو في حقها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، موضحة أنها حدثت يوم 17 سبتمبر الجاري، وأنها استخدمت قداحة في التعامل مع الطفل بدعوى تهذيبه، قبل أن تتخلص منها عقب الواقعة.

كما أنكرت المعلمة ما ورد بشأن منع الطفل من دخول دورة المياه، فيما أفاد مدير المدرسة بأن والدة الطالب حضرت إلى المدرسة وقامت بالصياح في وجهه، مؤكدًا عدم علمه بتفاصيل واقعة التعدي على الطفل.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيق في الواقعة، وقررت حبس المعلمة ومدير المدرسة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وتحديد المسؤوليات القانونية حيالها.