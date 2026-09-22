طريقة عمل البطاطس بالثوم والجبنة.. أكلة سهلة بطعم شهي

تبحث الكثيرات من ربات البيوت عن وصفات سهلة وسريعة يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة، وتعد البطاطس بالثوم والجبنة من الأكلات الشهية التي تناسب الغداء أو العشاء، ويمكن تقديمها بجانب الدجاج أو السلطات.





مكونات البطاطس بالثوم والجبنة





4 حبات بطاطس متوسطة الحجم.

3 فصوص ثوم مفروم.

نصف كوب جبنة موتزاريلا مبشورة.

ملعقتان كبيرتان زيت.

ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.





طريقة التحضير





اغسلي البطاطس جيدًا وقطعيها إلى مكعبات متوسطة الحجم. ضعي البطاطس في وعاء، وأضيفي إليها الزيت والثوم والملح والفلفل والزعتر، ثم قلبي المكونات جيدًا. رصي البطاطس في صينية مناسبة، وأدخليها فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 200 مئوية حتى تنضج وتكتسب لونًا ذهبيًا. أضيفي الجبنة الموتزاريلا على الوجه، ثم أعيدي الصينية إلى الفرن حتى تذوب الجبنة. قدمي البطاطس ساخنة بجانب الدجاج أو الخبز والسلطة.





وتتميز هذه الوصفة بسهولة تحضيرها، كما يمكن إضافة الفلفل الملون أو البقدونس للحصول على نكهة مميزة.