استقر سعر الدولار أمام الجنيه ، اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، في بداية التعاملات بالبنوك العامله في مصر.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم ضمن نشرته الخدمية

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB: 51.87 جنيه للشراء و 51.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

وفي بنك الإسكندرية سجل الدولار 51.92 جنيه للشراء 52.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك قناة السويس 51.91 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 51.99 جنيه للشراء 52.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 51.85 جنيه للشراء و 51.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في كريدي أجريكول 51.81 جنيه للشراء 51.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 51.86 جنيه للشراء و 51.96 جنيه للبيع.