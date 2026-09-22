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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ذكرى وفاته.. اللحظات الأخيرة في حياة هشام سليم بعد إصابته بالسرطان

هشام سليم
هشام سليم
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان هشام سليم الذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة في تاريخ الفن العربى بصفة عامة والمصرى بصفة خاصة. 

قبل عدة سنوات من رحيله، قال الفنان هشام سليم، إن والده حذره من الغرور وأن يوقف نفسه عند الحدود وألا يتعالى على أحد، مفيدًا بأنه بدأ مشواره الفنى منذ أن كان عمره 13 عاما، لافتًا إلى أن والده كان يضربه كثيرًا فى الصغر بسبب شقاوته هو وأخوته.

وأضاف هشام سليم، خلال حديثه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، أنه بدأ تدخين السجائر وهو في عمر 8 أعوام، مشيرًا إلى أن أصدقاءه كانوا أكبر منه وهم أول من علموه شرب السجائر، موضحا أن والده لم يكتشف تلك العادة إلا بعد بلوغه 16 عاما.

 

مسيرة هشام سليم الفنية 

ولد هشام سليم في مدينة القاهرة عام 1958، والده هو اللاعب المشهور ولاحقاً الممثل صالح سليم وشقيقه هو خالد سليم زوج الفنانة يسرا. وتخرج في معهد السياحة والفنادق في عام 1981، كما قام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن.

الظهور السينمائي الأول للراحل كان في فيلم "إمبراطورية ميم" 1972، أمام سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة، ثم شارك في فيلمي "أريد حلًا" 1975، مع سيدة الشاشة أيضا و"عودة الابن الضال" 1976 مع ماجدة الرومي. 

كما قدم الراحل خلال مسيرته الفنية أعمالا مهمة في السينما والمسرح والتليفزيون منها: "ليالي الحلمية"، "شارع محمد علي"، "يا دنيا يا غرامي"، "تزوير في أوراق رسمية"، "لا تسألني من أنا"، "كريستال"، "الأراجوز".

اللحظات الأخيرة في حياة هشام سليم

قالت نهال عنبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، إن الجميع علم أن هشام فى اللحظات الأخيرة، و خلال دقائق سيتوفى، و الجميع قام بتجهيز نفسه.

ولفتت إلى أن الراحل كان راقيا، و جميلا، وكان خفيفا فى حياته، وخفيفا فى وفاته، والجميع شارك فى العزاء.

إصابة هشام سليم بالسرطان

وما لا يعرفه الكثير أن هشام سليم كان مصابا بسرطان الرئة ، وهو ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم والسبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان في الولايات المتحدة، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS) فإنه أكثر شيوعًا عند الذكور، وفي الولايات المتحدة ، الذكور السود أكثر عرضة بنسبة 12 ٪ للإصابة به من الذكور البيض.

وفاة هشام سليم

توفي الفنان هشام سليم، صباح الخميس 22 سبتمبر 2022، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 64 عاما، وتم تشييع الجثمان بعد صلاة العصر بأحد المساجد مدينة 6 أكتوبر.

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