بعد نجاح «راجعين يا إسكندرية».. كارولينا كرم تطرح أغنيتها الجديدة «زهايمر»

تواصل الفنانة اللبنانية كارولينا كرم خطواتها الفنية بإطلاق أحدث أعمالها الغنائية «زهايمر»، وذلك بعد النجاح الذي حققته أغنيتها «راجعين يا إسكندرية»، إلى جانب نشاطها الفني وإحيائها عددًا من الحفلات الضخمة خلال الفترة الماضية، من بينها حفل إيجيبت فان زون (Egypt Fan Zone).

وتأتي الأغنية الجديدة في إطار حرص كارولينا كرم على تقديم أعمال غنائية متنوعة، والتعاون مع مجموعة من صناع الموسيقى والإنتاج الفني، بالتزامن مع استمرار حضورها على الساحة الفنية.

أغنية «زهايمر» من كلمات محمد الجمل، وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع موسيقي وميكس وماسترينج مؤمن ياسر، فيما تولى محمد صالح شحاتة مهمة الإخراج، والعمل من إنتاج جورج جان.

ويأتي طرح «زهايمر» بعد الحضور الذي حققته كارولينا كرم من خلال أغنية «راجعين يا إسكندرية»، لتواصل بعدها تقديم أعمال غنائية جديدة لجمهورها، بالتزامن مع نشاطها في إحياء الحفلات والفعاليات الفنية.

وتستعد كارولينا كرم من خلال إصدارها الجديد لمواصلة حضورها الفني، وطرح المزيد من الأعمال الغنائية خلال الفترة المقبلة.