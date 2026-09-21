موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

يبدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026 للعاملين ، وفقًا للجدول المعلن اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2026، بينما تصرف المتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، مع إتاحة المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، وبطاقات «ميزة»، وتطبيقات الدفع الرقمي، وذلك وفقًا للمواعيد المحددة لكل جهة.

وتزايدت معدلات البحث خلال الأيام الأخيرة عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026، بالتزامن مع اقتراب موعد الصرف، إلى جانب اهتمام الموظفين بمعرفة قيمة الحد الأدنى للمرتبات وفقًا للدرجة الوظيفية، ومواعيد إتاحة المرتبات للوزارات والجهات الحكومية المختلفة.

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متى يبدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026؟

وفقًا لـ أحمد كجوك، وزير المالية، من المقرر صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026 اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 24 من الشهر ذاته، فيما تصرف المتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه.

ويأتي تحديد مواعيد الصرف ضمن الجدول المعلن للعاملين بالجهات الحكومية، بما يتيح للموظفين معرفة الموعد المحدد لإتاحة المرتبات والمستحقات المالية الخاصة بهم.

ما قيمة الحد الأدنى للمرتبات في سبتمبر 2026؟

يتضمن جدول الحد الأدنى للمرتبات القيم المحددة وفقًا للدرجة الوظيفية، وجاءت كما يلي.

موظفو الدرجة الممتازة يحصلون على 14 ألف و900 جنيه.

موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها يحصلون على 12 ألف و900 جنيه.

موظفو درجة مدير عام أو ما يُعادلها يحصلون على 11 ألف و400 جنيه.

موظفو الدرجة الأولى أو ما يُعادلها يحصلون على 10 آلاف و800 جنيه.

موظفو الدرجة الثانية أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و500 جنيه.

موظفو الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و100 جنيه.

موظفو الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و300 جنيه.

موظفو الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و100 جنيه.

موظفو الدرجة السادسة أو ما يُعادلها يحصلون على 8 آلاف و100 جنيه.

ما جدول صرف مرتبات سبتمبر 2026 للوزارات والجهات الحكومية؟

تبدأ عملية صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026 يوم الخميس 24 سبتمبر لوزارات وجهات محددة، وتشمل «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

ويستكمل صرف المرتبات يوم الأحد 27 من الشهر لوزارات «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

متى تصرف مرتبات سبتمبر للمتخلفين عن مواعيد الصرف؟

تصرف مرتبات شهر سبتمبر في أيام 28، 29، 30 من الشهر لجميع العاملين الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة.

وبذلك يتضمن جدول الصرف مواعيد محددة للجهات والوزارات المختلفة، إلى جانب أيام مخصصة للعاملين الذين لم يتمكنوا من صرف مرتباتهم خلال المواعيد المقررة لهم، بما يتيح لهم الحصول على مستحقاتهم خلال الأيام المحددة في جدول سبتمبر 2026.

أين يمكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026؟

يتمكن الموظفون من صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026 من خلال عدد من وسائل ومنافذ الصرف المتاحة، وتشمل ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، وبطاقات «ميزة»، وتطبيقات الدفع الرقمي.

وتتيح هذه القنوات للموظفين الحصول على المرتبات وفقًا لمواعيد الإتاحة المحددة، دون ارتباط عملية الصرف بمكان واحد، وهو ما يوفر أكثر من وسيلة للحصول على المستحقات المالية عند بدء إتاحتها.

ما موعد صرف المتأخرات في سبتمبر 2026؟

حددت مواعيد صرف المتأخرات خلال أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، وفقًا للجدول المشار إليه لصرف المستحقات المالية المتأخرة.

ويأتي تحديد هذه الأيام بصورة منفصلة عن مواعيد صرف المرتبات الأساسية، بما يسمح بتنظيم عملية إتاحة المستحقات المالية وفق المواعيد المحددة للجهات والعاملين.

ما أهم المعلومات عن مرتبات سبتمبر 2026؟

تتمثل أبرز المعلومات المتعلقة بمرتبات شهر سبتمبر 2026 في بدء الصرف يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر، مع استكمال الصرف وفق الجدول المحدد للجهات والوزارات، ثم إتاحة المرتبات في أيام 28، 29، 30 من الشهر لجميع العاملين الذين تخلفوا عن الصرف في المواعيد المحددة.

كما تشمل المعلومات الأساسية الخاصة بمرتبات سبتمبر 2026 قيمة الحد الأدنى للمرتبات حسب الدرجات الوظيفية، إلى جانب وسائل صرف المستحقات التي تشمل ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، وبطاقات «ميزة»، وتطبيقات الدفع الرقمي.

ويظل موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026 من أبرز الموضوعات الخدمية التي يبحث عنها الموظفون بالتزامن مع اقتراب موعد إتاحة المرتبات، خاصة مع تعدد مواعيد الصرف بحسب الجهات الحكومية والدرجات الوظيفية، واهتمام العاملين بمعرفة الموعد المحدد للحصول على مستحقاتهم المالية.