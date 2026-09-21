مطار سفنكس: إحباط تهريب 298 قطعة مستلزمات طبية مخصصة للعمليات الجراحية

أحبطت سلطات جمارك مطار سفنكس الدولي، برئاسة حسام أبو الفضل مدير الجمرك، 298 قطعة من المستلزمات الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية بحوزة راكب مصري قادم من الإمارات، وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.

وخلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران «فلاي دبي» رقم FZ191، القادمة من دبي، اشتبه سامح أبو زيد، رئيس قسم اللجنة الجمركية، في أحد الركاب المصريين أثناء خروجه من صالة الوصول.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة مجدي عاطف وآدم عبدالعزيز، مأموري الفحص؛ تم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على نورا السيد، مدير الحركة، كلفت نهي مصطفى، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، حيث تبين وجود 298 قطعة من المستلزمات الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية.

وقرر حسام أبو الفضل، مدير جمرك مطار سفنكس الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 9 لسنة 2026، بعد العرض على يوسف فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.