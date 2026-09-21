قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبنان.. انفجار مسيّرة إسرائيلية على سطح منزل في ميفدون وقصف وغارات بالجنوب
الأهلي يواجه الهلال الليبي والمقاصة وديًّا خلال فترة التوقف الدولي
تعاون مصري صيني لتطوير مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات
بن شرقي يتحفظ على تجديد عقده مع الأهلي لمدة موسم | خاص
استقرار الحالة الصحية لـ والد أحمد العوضي بعد خروجه من العمليات| خاص
رسميا.. دي لا فوينتي يمدد عقده مع إسبانيا حتى 2032
توقف مصفاة موسكو الرئيسية بعد هجوم أوكراني
السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين
يجب إعداد كوادر «مقاتلة».. وزير الاستثمار يشهد أداء اليمين للدفعة الجديدة من أعضاء التمثيل التجاري
اختطاف وزير باكستاني تحت تهديد السلاح يفجر احتجاجات واسعة في خيبر بختونخوا
إسعاف هليكوبتر في مصر.. وزير الصحة يبحث تطوير منظومة الإسعاف الجوي
بسبب سيارة بـ400 ألف إسترليني.. عقوبة جديدة لمحمد صلاح في إنجلترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مطار سفنكس: إحباط تهريب 298 قطعة مستلزمات طبية مخصصة للعمليات الجراحية

مطار سفنكس الدولي
مطار سفنكس الدولي
نورهان خفاجي

أحبطت سلطات جمارك مطار سفنكس الدولي، برئاسة حسام أبو الفضل مدير الجمرك، 298 قطعة من المستلزمات الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية بحوزة راكب مصري قادم من الإمارات، وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.

وخلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران «فلاي دبي» رقم FZ191، القادمة من دبي، اشتبه سامح أبو زيد، رئيس قسم اللجنة الجمركية، في أحد الركاب المصريين أثناء خروجه من صالة الوصول.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة مجدي عاطف وآدم عبدالعزيز، مأموري الفحص؛ تم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على نورا السيد، مدير الحركة، كلفت نهي مصطفى، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، حيث تبين وجود 298 قطعة من المستلزمات الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية.

وقرر حسام أبو الفضل، مدير جمرك مطار سفنكس الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 9 لسنة 2026، بعد العرض على يوسف فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

مطار سفنكس مطار سفنكس الدولي مصلحة الجمارك جمرك مطار سفنكس المطارات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

دونجا

وكلاء يعرضون لاعب الزمالك على الأهلي.. والقرار النهائي بيد عموتة

وزير التربية والتعليم

إتاحة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 أول أكتوبر..اعرف الرابط والأوراق المطلوبة

الشيخ المدني

‏وفاة الشيخ إبراهيم المدني مؤذن الحرم المكي الشريف

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يعزي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في وفاة شقيقه

دار الإفتاء

ما الضابط الذي يُعرف به عقوق الوالدين؟.. الإفتاء توضح

افتتاح مؤتمر "الهويَّة الوطنية"

وزير الأوقاف يشارك في افتتاح مؤتمر "الهويَّة الوطنية" بمكتبة الإسكندرية

بالصور

ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟

ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟
ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟
ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟

القوات المسلحة تنظم حفل تخرج دورة «برنامج التدريب الاحترافي للمجندين» من معهد تكنولوجيا المعلومات

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تنظمان مراسم حفل تخرج دورة برنامج التدريب الاحترافي لعدد من المجندين من معهد تكنولوجيا المعلومات
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تنظمان مراسم حفل تخرج دورة برنامج التدريب الاحترافي لعدد من المجندين من معهد تكنولوجيا المعلومات
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تنظمان مراسم حفل تخرج دورة برنامج التدريب الاحترافي لعدد من المجندين من معهد تكنولوجيا المعلومات

مش كل ترتيب صحي.. 5 علامات تكشف أن حب النظام تحول لضغط نفسي

5 علامات تكشف إن حب النظام تحول لضغط نفسي
5 علامات تكشف إن حب النظام تحول لضغط نفسي
5 علامات تكشف إن حب النظام تحول لضغط نفسي

مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات

مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات
مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات
مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لطائف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي من تفتيت الوعي إلى الحرب الناعمة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: لغة السينما تعبر الحدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة ثالثة مؤجلة

المزيد