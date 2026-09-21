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القوات المسلحة تنظم حفل تخرج دورة «برنامج التدريب الاحترافي للمجندين» من معهد تكنولوجيا المعلومات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القوات المسلحة تنظم حفل تخرج دورة «برنامج التدريب الاحترافي للمجندين» من معهد تكنولوجيا المعلومات

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تنظمان مراسم حفل تخرج دورة برنامج التدريب الاحترافي لعدد من المجندين من معهد تكنولوجيا المعلومات
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تنظمان مراسم حفل تخرج دورة برنامج التدريب الاحترافي لعدد من المجندين من معهد تكنولوجيا المعلومات
محمد إبراهيم

نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم حفل تخرج دورة برنامج التدريب الاحترافي لعدد من المجندين بالقوات المسلحة، والتي عُقدت بمقر معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI).

بدأت الفعاليات باستعراض الإجراءات التي تم تنفيذها بالدورة، والتي استهدفت إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

وألقت الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، كلمة أكدت خلالها أهمية الدورة في بناء قدرات بشرية قادرة على التعامل مع المنظومة التكنولوجية والرقمية المتطورة، مشيرةً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير برامج أكثر عمقًا في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بما يسهم في خلق جيل جديد قادر على خدمة الوطن بمعايير تواكب العصر.

كما ألقى اللواء وليد عدلي، مدير إدارة نظم المعلومات، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان، باعتباره الثروة الحقيقية للوطن، وأن الاستثمار في قدراته ومهاراته هو الأكثر استدامة وتأثيرًا في مستقبل مصر.

من جهته، هنأ المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخريجين، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم المهنية.

واشار إلى أن الاستثمار في قدرات الشباب يمثل أحد أهم مقومات بناء السيادة الرقمية التي تمكن الدولة من إدارة مواردها وأصولها الرقمية، وحماية بياناتها، واختيار الحلول التكنولوجية الملائمة لها، وكذا بناء تطبيقاتها ونماذجها بقدرات وطنية، بما يضمن أمنها واستقلال قرارها وقدرتها على توظيف التكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة.

واختتمت الفعاليات بتكريم أوائل الدورة.

حضر مراسم الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة ومسؤولي معهد تكنولوجيا المعلومات

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بصقل مهارات الشباب الرقمية، وإعداد كفاءات متخصصة قادرة على المنافسة في سوق العمل، ودعم مسيرة التحول الرقمي الشامل.

القوات المسلحة وزارة الاتصالات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معهد تكنولوجيا المعلومات

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القوات المسلحة تنظم حفل تخرج دورة «برنامج التدريب الاحترافي للمجندين» من معهد تكنولوجيا المعلومات

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تنظمان مراسم حفل تخرج دورة برنامج التدريب الاحترافي لعدد من المجندين من معهد تكنولوجيا المعلومات
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تنظمان مراسم حفل تخرج دورة برنامج التدريب الاحترافي لعدد من المجندين من معهد تكنولوجيا المعلومات
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تنظمان مراسم حفل تخرج دورة برنامج التدريب الاحترافي لعدد من المجندين من معهد تكنولوجيا المعلومات

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