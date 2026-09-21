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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات اليمنية تستهدف خطوط إمداد الحوثيين في باب المندب والبيضاء

جندي يمني
جندي يمني
خاطر عبادة

أعلنت القوات الحكومية اليمنية عن تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت عناصر وخطوط إمداد تابعة لميليشيا الحوثي في منطقتي باب المندب ومحافظة البيضاء، وذلك في إطار تصعيد ميداني واسع تشهده عدة جبهات.

استهداف محيط باب المندب والساحل الغربي

وتركزت العمليات في محيط باب المندب ومناطق ذو باب والمخا، حيث شملت الاستهدافات مواقع وخطوط إمداد حوثية، بالتزامن مع إحباط هجمات ميدانية وإسقاط طائرات مسيرة انتحارية تابعة للجماعة في جبهات كهبوب.

ضربات جوية وسط البيضاء

وفي محافظة البيضاء، نفذت القوات الحكومية ضربات جوية وعمليات برية استهدفت تجمعات وعناصر وآليات عسكرية تابعة للحوثيين في وسط المحافظة، ضمن جهود لقطع طرق الإمداد وإضعاف تمركز الجماعة.

اتساع رقعة المواجهات

ويأتي هذا التصعيد ضمن مواجهات واشتباكات عنيفة تشهدها جبهات أخرى، تركزت في محور البرح غربي تعز، وجنوب الحديدة، بالإضافة إلى جبهات مأرب، في ظل استمرار العمليات الهادفة إلى استنزاف قدرات الجماعة وقطع خطوط دعمها.

اليمن القوات اليمنية الحوثيين باب المندب البيضاء

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