الأهلي يواجه الهلال الليبي والمقاصة وديًّا خلال فترة التوقف الدولي

قال وائل جمعة، مدير الكرة، بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق سيخوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي، ضمن استعداداته للمرحلة المقبلة، بعد استئناف تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش.

الأهلي يواجه الهلال الليبي والمقاصة وديًّا

وقال مدير الكرة إن الفريق سيلتقي مع الهلال الليبي يوم 30 سبتمبر الجاري، في أولى مبارياته الودية خلال فترة التوقف، قبل أن يواجه مصر المقاصة يوم 3 أكتوبر المقبل، في ثاني تجاربه الودية.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام، عقب توقف المنافسات بسبب الأجندة الدولية، قبل أن يعود الفريق إلى التدريبات مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لاستكمال برنامجه خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يحسم موقفه من ضم دونجا في الانتقالات الشتوية المقبلة

كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالنادي الأهلي حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن دخول النادي في مفاوضات مع نبيل عماد دونجا، لاعب النجمة السعودي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن اسم دونجا تم عرضه على مسؤولي النادي الأهلي خلال الفترة الماضية عن طريق عدد من وكلاء اللاعبين، في ظل رغبة بعض الوسطاء في تسويقه داخل القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر أن اللاعب لم يدخل ضمن الترشيحات الفنية للجهاز الفني للأهلي، مؤكدًا أن المدير الفني أو جهاز الكرة لم يطلب التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف: "دونجا يتم عرضه على الأهلي بشكل مستمر من جانب بعض الوكلاء، لكنه لم يتم ترشيحه من جانب المدير الفني أو جهاز الكرة، وبالتالي هو خارج الحسابات في الوقت الحالي".

ويواصل مسؤولو الأهلي العمل على تحديد احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، وفقًا لرؤية الجهاز الفني والمراكز التي تحتاج إلى تدعيم، دون وجود تحركات رسمية تجاه لاعب النجمة السعودي.