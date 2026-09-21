بن شرقي يتحفظ على تجديد عقده مع الأهلي لمدة موسم | خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن آخر تطورات ملف تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ في ظل رغبة إدارة القلعة الحمراء في الإبقاء على اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

بن شرقي يتحفظ على تجديد عقده مع الأهلي لمدة موسم

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن هناك خلافًا في الوقت الحالي حول مدة التعاقد الجديد، موضحًا أن إدارة الأهلي تفضل تجديد عقد بن شرقي لمدة موسم واحد فقط، مع إمكانية إعادة النظر في المقابل المالي الذي سيحصل عليه اللاعب، بما يتماشى مع سياسة النادي في عقود اللاعبين المحترفين.

وأضاف المصدر أن بن شرقي لا يميل حتى الآن إلى فكرة التجديد لمدة موسم واحد، وهو ما يمثل نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات الجارية بين الطرفين.

وأوضح أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي تسعى للتوصل إلى اتفاق مع الجناح المغربي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تمسك الجهاز الفني باستمراره، باعتباره أحد العناصر المهمة في صفوف الفريق.

وأشار المصدر إلى أن عقد أشرف بن شرقي الحالي مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وتسعى الإدارة إلى حسم موقف اللاعب مبكرًا، سواء بالتجديد أو اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبله، لتجنب دخول اللاعب في الفترة الحرة دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن المفاوضات مستمرة خلال الفترة الحالية، وأن ملف مدة العقد والقيمة المالية يمثلان أبرز النقاط التي يجري مناقشتها بين الأهلي واللاعب.