مبابي حول العمل مع زيدان مجددا: الأمر شبيه بفيلم

عبر قائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي عن سعادته بلقائه مع زين الدين زيدان، المدرب الجديد للـ"زرق"، بعد 15 عاماً من اختبار له بمرافقة "زيزو"، في الفئات السنية لريال مدريد الإسباني.



وقال نجم فرنسا في حوار مع صحيفة "آس" المدريدية "لقد مرت سنين على ذلك، زيدان كان أول من جاء للقائي، واصطحبني لمركز تدريبات النادي الملكي. كنت في سن الـ13 أو الـ14 سنة. يبدو أن دهراً كاملاً مر على هذا الأمر".

وأضاف "اليوم هو مدربي في المنتخب. يبدو الأمر شبيها بفيلم".

وتابع نجم باريس سان جيرمان السابق قبل الالتحاق بتجمع منتخبه في كليرفونتين "إنه لأمر عظيم، وصار ملموساً: نبدأ مرحلة جديدة في فرنسا (المنتخب)، ونحظى بسنتين للتحضير لكأس أوروبا، وهذا ما سنكرس أنفسنا له".

وعند سؤاله عن هذا العهد الجديد (مع زيدان)، أقر الهداف التاريخي لبطل العالم مرتين أن الأمر قد يكون "تغييراً للجميع"، لأن التوليفة الحالية للمنتخب لم تعاصر "سوى ديدييه ديشان" لحد اللحظة.

وبعد يوم من خسارة ريال أمام أتيلتيكو مدريد (1-2)، رفض مبابي الخوض في جدال حول التحكيم، لكنه أشار بالمقابل لـ"أخطاء" أثرت على مجريات المباراة.

وأوضح مهاجم "لوس بلانكوس" "إنها خطوة للوراء، هذا أمر مؤكد. إنها خسارة يصعب تقبلها. أردنا الفوز، وكنا مدركين أي نوع من اللقاءات سنخوض... لكن الفريق أعطى كل ما لديه، وعلينا مواصلة المضي قدماً لأن الموسم ما زال طويلاً، ويجب أن نبقى على السكة الصحيحة".

وتطال هداف مونديال 2026 في إسبانيا حيث ينشط للموسم الثالث، انتقادات بسبب ضعف مساندته الدفاعية.

وأقر أن لاعبي "ميرينغي" يتوجب عليهم "القيام بأمور أخرى" و"العمل" من "أجل رسم الابتسامة من جديد في ريال مدريد" و"حصد الألقاب من جديد"، بعد سنتين دون إحراز ألقاب كبيرة.