قلق في ريال مدريد بسبب بداية فينيسيوس.. ومورينيو يفتح باب الدكة

تزايدت حالة القلق داخل ريال مدريد بشأن البداية التي قدمها البرازيلي فينيسيوس جونيور مع الفريق خلال الموسم الجديد، في ظل تراجع معدله التهديفي مقارنة بما ينتظره النادي من أحد أبرز نجومه.

ووفقًا لما ذكره موقع The Touchline، سجل فينيسيوس هدفًا واحدًا فقط خلال أول 8 مباريات له هذا الموسم، وهو ما أثار علامات استفهام حول مستواه في الأسابيع الأولى من الموسم.

وتأتي هذه البداية في وقت يسعى خلاله ريال مدريد للمنافسة بقوة على لقب الدوري الإسباني، إلا أن الفريق تلقى ضربة جديدة بخسارته أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في ديربي العاصمة، ضمن منافسات الجولة السابعة.

وزادت الخسارة من صعوبة موقف ريال مدريد في جدول الترتيب، بعدما استغل برشلونة نتيجة الديربي لصالحه وابتعد بصدارة المسابقة.

وبعد مرور 7 جولات، انفرد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني، فيما ارتقى أتلتيكو مدريد إلى المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بينما تراجع ريال مدريد إلى المركز الرابع برصيد 15 نقطة، ليتسع الفارق بين الفريق الكتالوني وغريمه الملكي.

وفي ظل تراجع النتائج ومستوى بعض اللاعبين، جاءت تصريحات جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، لتؤكد أن أسماء اللاعبين ومكانتهم لن تكون ضمانًا للمشاركة الأساسية.

وشدد مورينيو على أنه لن يتردد في إبقاء أي لاعب على مقاعد البدلاء، بغض النظر عن اسمه أو مكانته داخل الفريق، وهو ما يفتح الباب أمام إجراء تغييرات على التشكيل خلال المباريات المقبلة.

ويترقب ريال مدريد رد فعل لاعبيه في الجولة المقبلة، خاصة فينيسيوس، الذي سيكون مطالبًا باستعادة مستواه سريعًا وإنهاء البداية المتعثرة للموسم.