هل القلب يتحمل الإثارة؟.. تزايد المخاطر الصحية للألعاب الإلكترونية

يعتقد البعض أن السماح لأطفاله باللعب في الملعب قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة في القلب والأوعية الدموية ولكن أحدث الأدلة تظهر أن الألعاب الإلكترونية يمكن أن تكون ضارة بنفس القدر للقلب. بالنسبة للكثيرين، يمكن أن تبدأ كهواية ولكن في النهاية، بالنسبة للشباب، تصبح جزءا من حياتهم الاجتماعية ومصدر الترفيه.

وحتى تتحول إلى مهنة بالنسبة للبعض. لا يجب أن تتحول كل حالة إلى حالة فظيعة. هناك الكثير ممن يلعبون لساعات دون أن تحدث أي عواقب وخيمة على الإطلاق. ومع ذلك، عندما تتحول الألعاب البسيطة إلى الجلوس لفترات طويلة، والحرمان من النوم، والكافيين المفرط، والإجهاد العاطفي الشديد، والحركة الجسدية القليلة جدا، يمكن أن يتحول نمط الحياة العام إلى خطر على القلب.

كيف تصبح الألعاب الإلكترونية المكثفة خطيرة؟

الألعاب نفسها ليست ضارة بالقلب، في الحالات العادية. يظهر القلق عندما يتم الجمع بين الألعاب المكثفة مع العوامل المستقرة الأخرى. "يمكن أن تؤدي اللعبة التنافسية إلى استجابة حقيقية للإجهاد. خلال مباراة مكثفة، يطلق الجسم هرمونات التوتر مثل الأدرينالين، والتي يمكن أن تزيد مؤقتا من معدل ضربات القلب وضغط الدم."



يوضح الدكتور. أحمر نعومان طارق، المدير المساعد، لأمراض القلب السريرية والوقائية، رعاية القلب، ميدانتا جوروغرام. يمكن أن تضع ردود الفعل العاطفية الشديدة جدا، خاصة أثناء الألعاب شديدة التنافسية، ضغطا إضافيا على الجهاز القلبي الوعائي. هذا لا يعني أن كل جلسة ألعاب مكثفة خطيرة، ولكن الحلقات المتكررة من الإجهاد الشديد تستحق النظر فيها كجزء من نمط الحياة العام للشخص.

أحد العوامل الرئيسية المعنية هنا هو الوقت المخصص للألعاب والذي يتضمن الجلوس لساعات في مكان واحد. هناك القليل جدا من الحركة التي تنطوي عليها حيث تتسرب جلسة ألعاب واحدة إلى أخرى. "يمكن أن يساهم السلوك المستقر لفترة طويلة، خاصة عندما يقترن بسوء التغذية وعدم كفاية التمارين الرياضية، بمرور الوقت في السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول غير الطبيعي. هذه عوامل خطر ثابتة للقلب والأوعية الدموية،"



يذكر الدكتور. طارق، مشكلة أخرى كبيرة جدا هي الجمع بين ثلاثة: نوم أقل، والكافيين المفرط وجولات من مشروبات الطاقة. هذا الدفع المستمر إلى روتين غير صحي يعطل الإيقاع اليومي الطبيعي للجسم. يعتمد العديد من اللاعبين بشكل كبير على الكافيين للبقاء مستيقظين أثناء الجلسات. يمكن أن يؤدي الكافيين المفرط إلى الخفقان ويرفع معدل ضربات القلب وضغط الدم مؤقتا، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاهه.

كيف تعرف متى يطلب منك القلب التوقف عن الألعاب الإلكترونية ؟

لا ينبغي ببساطة رفض ضيق التنفس غير المبرر أو الدوخة الشديدة أو ألم الصدر أو الضغط المستمر أو السباق أو عدم انتظام ضربات القلب أو الإغماء أثناء اللعب أو بعده على أنه إثارة أو أدرينالين أو إجهاد. "تتطلب هذه الأعراض عناية طبية، خاصة إذا كانت مفاجئة أو شديدة أو مصحوبة بالتعرق أو الغثيان أو عدم الراحة التي تنتشر إلى الذراع أو الفك أو الظهر"، يوضح الدكتور. طارق. يجب أن يكون الأشخاص المصابون بداء السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول في الدم أو السمنة أو التاريخ العائلي لأمراض القلب المبكرة على أن يضعوا في اعتبارهم بشكل خاص مخاطر القلب والأوعية الدموية. يمكن أن تكون الألعاب جزءا ممتعا من الحياة. الهدف هو التأكد من أنه لا يأتي على حساب النوم أو الحركة أو العادات الصحية أو الاهتمام بعلامات التحذير