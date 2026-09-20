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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6385 جنيهًا للجرام

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026، مع استمرار التفاوت المعتاد بين أسعار البيع والشراء وفقًا لآخر تحديثات السوق المحلية ومحال الصاغة.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، نحو 7295 جنيهًا للبيع و7250 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6385 جنيهًا للبيع و6345 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5475 جنيهًا للبيع و5440 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل سعرا

بينما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 4255 جنيهًا للبيع و4230 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وفيما يخص أسعار العملات الذهبية، سجل سعر الجنيه الذهب نحو 51080 جنيهًا للبيع و50760 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة محليًا

وبلغت قيمة أونصة الذهب في السوق المحلية نحو 226965 جنيهًا للبيع و225545 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عالميًا

وعالميًا، استقرت أونصة الذهب عند مستوى4378.2 دولار، وهو سعر الإغلاق المسجل في ختام تعاملات البورصة العالمية يوم الجمعة الماضي، بالتزامن مع توقف التداولات خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد.

سعر الدولار في سوق الصاغة والبنوك

وعلى صعيد سعر صرف الدولار، سجل الدولار في سوق الصاغة نحو 51.82 جنيهًا، مقابل 52.02 جنيهًا في البنوك المصرية، بما يعكس فارقًا محدودًا بين السعرين خلال التعاملات الحالية.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

وتتأثر أسعار الذهب محليًا بعدة عوامل، من بينها حركة السعر العالمي للأونصة، وسعر صرف الدولار، إلى جانب مستويات الطلب والعرض داخل السوق المصرية.

أسعار الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر الأونصة محليًا

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