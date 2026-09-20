الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على سيدة بالضرب داخل ميكروباص بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على إحدى السيدات بالضرب داخل سيارة أجرة "ميكروباص" بأحد الطرق بالشرقية.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن .. وأمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص "الظاهرة بمقطع الفيديو" (سارية التراخيص) ومرتكبى الواقعة (3 أشخاص وسيدة)، وبمواجهتهم أقروا بأن السيدة "الظاهرة بمقطع الفيديو" شقيقة إثنين منهم وزوجة الثالث وتعانى من إضطرابات نفسية منذ عامين وتتلقى العلاج اللازم بأحد المستشفيات (قدموا مايفيد ذلك) ، وبتاريخ 16 / الجارى قامت بترك مسكن الزوجية وحال عثورهم عليها بدائرة مركز شرطة بلبيس إنتابتها حالة هياج فقاموا بإصطحابها داخل السيارة عنوه فى إطار السيطرة عليها.





تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.





