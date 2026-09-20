ضبط شخص يروج لبيع المنشطات المغشوشة على فيسبوك

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم ترويج المنشطات غير المرخصة.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المنشطات مقابل مبالغ مالية بدون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المُشار إليها حال تواجده بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية ، وضبط بحوزته (411 عبوة أدوية ومنشطات مختلفة "مجهولة المصدر ، وغير حاصلة على ترخيص من الجهات المختصة" – هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.