قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السن لا يزيد عن 35.. كراسة شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية إيجار لمحدودي الدخل
بمشاركة محمد عبدالمنعم .. نيس يتقدم على ليل في الشوط الأول بالدوري الفرنسي
بالأسماء.. الأهلي يحدد 3 مدافعين محليين لتدعيم صفوفه في يناير
40 الف مشجع لمباراة منتخب مصر وانجولا
مدير محطة الجبل الأصفر: المرحلة الثالثة ترفع الطاقة إلى 3.5 مليون متر مكعب يوميا
تعويضا لرحيل بيزيرا .. نجم الزمالك المعار يقترب من العودة للفريق | خاص
طقس الإثنين 21 سبتمبر 2026.. انخفاض الحرارة وأمطار ورياح
بعد موقف الطفل الباكي.. البابا تواضروس يكرر لفتاته الأبوية مع طفلة في ببا
«إيد واحدة».. دعم يصل إلى مستحقيه من قلب قرى الصعيد
قرارات جديدة بشأن معلمي الحاسب الآلي بجميع المدارس الثانوية..ماذا أعلنت التعليم؟
الآثار:زيادة أسعار تذاكر دخول قاعات المتحف القومي للحضارة اعتباراً من 1 أبريل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة الإسكان تتفقد أعمال التنمية ورفع الكفاءة بمنطقة «بيت الوطن» بالقاهرة الجديدة

وزيرة الإسكان
وزيرة الإسكان
أ ش أ

تفقدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي، أعمال التنمية ورفع الكفاءة الجارية بمنطقة «بيت الوطن» بمدينة القاهرة الجديدة.

وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الطرق والمرافق والخدمات وتنسيق الموقع، والوقوف على معدلات الإنجاز ومراحل تنفيذ الأعمال المختلفة بالمنطقة.
 

ورافق الوزيرة الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.
وأكدت وزيرة الإسكان، خلال الجولة، أهمية منطقة «بيت الوطن» باعتبارها أحد المشروعات العمرانية المهمة بمدينة القاهرة الجديدة، والتي تضم 8 أحياء سكنية، إلى جانب عدد من المناطق السكنية والاستثمارية والخدمية، ويبلغ إجمالي عدد قطع الأراضي بها نحو 17,555 قطعة أرض، منها 9,926 قطعة ضمن أراضي المصريين العاملين بالخارج، و7,629 قطعة ضمن مشروع الأراضي السكنية «الأكثر تميزًا».
 

وخلال الجولة، تابعت الوزيرة أعمال رفع كفاءة الطرق والمحاور بمنطقة «بيت الوطن» والتي تشمل أعمال التجهيز والتسوية وتنفيذ واستلام طبقات السن والأسفلت، إلى جانب أعمال تشكيل الجزر والأعمال التمهيدية اللازمة لاستكمال منظومة الطرق ورفع كفاءتها.
 

كما تفقدت أعمال رفع كفاءة شبكة الإنارة واستكمال تركيب كشافات الإنارة بالطرق والمحاور، موجهة بأهمية استكمال الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة، بما يسهم في تحسين مستوى الرؤية ورفع كفاءة الحركة المرورية داخل المنطقة.
 

وتابعت الوزيرة خلال الجولة أعمال النظافة ورفع المخلفات من الطرق والمحاور والمناطق الجاري تطويرها، مؤكدة ضرورة استمرار أعمال النظافة وتهيئة المواقع بالتوازي مع تنفيذ الأعمال المختلفة، بما يحافظ على المظهر الحضاري للمنطقة.
 

كما تفقدت أعمال تنسيق الموقع والزراعة والتشجير وتطوير الجزر والمسطحات الخضراء، ووجهت باستمرار أعمال تنسيق الموقع بالتوازي مع أعمال الطرق والمرافق، بما يحقق التكامل بين مختلف عناصر التنمية ويرتقي بالمستوى الحضاري للمنطقة.
 

من جانبه أوضح المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق "مياه شرب وصرف صحي" للقطع بالمشروع بنسبة 100%، وسيتم استكمال أعمال الطرق والإنارة وتنسيق الموقع والخدمات، بما يتواكب مع حجم التنمية العمرانية بالمنطقة، ويسهم في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة البيئة العمرانية.
 

ووجهت وزيرة الإسكان في ختام الجولة، بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ الأعمال، والتنسيق بين مختلف الجهات والشركات المنفذة، وسرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، مع الالتزام بجودة التنفيذ والمواصفات الفنية المقررة.

وزيرة الإسكان بيت الوطن مدينة القاهرة الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر 2026

يوم أم 3؟.. إجازة 6 أكتوبر2026 للقطاع الخاص والحكومي

طبيب

أولادي فى ذمة الله.. طبيب يودع أبناءه الثلاثة بكلمات تهز القلوب

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1300 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

وحدات سكنية

بدأ رسميا الآن .. شروط الحجز لـ شقق الإيجار التمليكي التابع لوزارة الإسكان

بيزيرا

بسبب قميص الزمالك.. تحرّك قانوني ضد شباب الأهلي بعد فيديو تقديم بيزيرا : لن نصمت

صورة موضوعية

ظهور نادر لـ 3 أفراد من «عروس البحر Dugong» أمام الغردقة بالقرب من جزيرة مجاويش | شاهد

محمد صلاح

سيمفونية .. ماذا قالت الصحافة العالمية والتركية عن محمد صلاح بعد هاتريك جالطة سراي؟

ترشيحاتنا

سعر اليورو اليوم

متوسط سعر اليورو في مصر بختام الأحد 20 سبتمبر 2026

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6385 جنيهًا للجرام

جانب من الحدث

وزيرة الإسكان تتفقد أعمال التنمية ورفع الكفاءة بمنطقة «بيت الوطن» بالقاهرة الجديدة

بالصور

سعر الدولار الآن في البنوك.. هل تجاوز 52 جنيه؟

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك

تألق أمينة ابنة نسرين أمين بإطلالة ملفتة | شاهد

ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل إنه لم يعد صالحًا للاستخدام

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف

فيديو

سامر أبو طالب

من الأزياء إلى الحب والصداقة.. سامر أبو طالب يستعيد الثمانينيات بفيديو كليب أغنية “رقصوني”

حجازى متقال

بمزيج من الفلكلور والذكاء الاصطناعي.. حجازي متقال يطرح «فين قلبي»

صورة من تدريب ميدوزا المشترك

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

عمرو دياب

عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

نجاة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد