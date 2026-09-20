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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عبد العاطي للمنظمات اليهودية الأمريكية: نرفض جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية لفرض واقع جديد بالضفة المحتلة

وزير الخارجية
وزير الخارجية
أ ش أ

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والحرص على تعزيز آليات التعاون المشتركة والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، والبناء على ما تشهده تلك العلاقات من زخم بما يحقق المصالح المتبادلة بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم مع ممثلي عدد من المنظمات اليهودية الأمريكية، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي، بأن اللقاء تطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، حيث أوضح الوزير عبد العاطي أن مصر تولي أهمية كبيرة لتسوية كافة النزاعات القائمة في المنطقة عبر الطرق السلمية والمسار السياسي، سعياً لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، مشيراً إلى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية باعتبارها مثالاً على خيار مصر الاستراتيجي بتعزيز السلام وحفظ الاستقرار بالمنطقة.

وتناول اللقاء كذلك مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أشار وزير الخارجية إلى أن مصر قد بذلت على مدار السنوات الأخيرة جهوداً كبيراً بالتنسيق مع الوسطاء الدوليين لاحتواء التصعيد الذي شهدته المنطقة نتيجة الحرب على غزة، وصولاً إلى اتفاق وقف إطلاق النار وانعقاد قمة السلام في شرم الشيخ العام الماضي.

وشد على موقف مصر الثابت من ضرورة العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة، ورفضها القاطع لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين أو إجبارهم على النزوح.

وأكد الوزير عبد العاطي على رفض مصر القاطع وإدانتها لجميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الرامية إلى فرض أمر واقع جديد في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي مقدمتها التوسع الاستيطاني ومشروع E1 ومحاولات الضم وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها. 

وشدد على أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقوّض وحدة الأرض الفلسطينية وتواصلها الجغرافي، وتهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مطالباً بوقف هذه الاجراءات والتراجع عنها بما يخدم جهود تحقيق السلام في المنطقة.

وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي الولايات المتحدة الأمريكية

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